[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CONSIGLIO NAZIONALE CONFCOMMERCIO, ANTONIO METAURO ELETTO PER IL QUINQUENNIO 2025 – 2030

Foggia, 12 marzo 2025 – Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, è stato eletto nel Consiglio nazionale della Confederazione che si è svolto oggi, 12 marzo, a Roma. Metauro, è stato riconfermato nel consiglio presieduto da Carlo Sangalli, rieletto per acclamazione Presidente nazionale per il prossimo quinquennio.

Un incarico importante per il nostro territorio e le nostre imprese che vede un suo esponente di rilievo far parte del massimo organismo della Confederazione.

“Ringrazio quanti oggi hanno permesso la mia elezione al Consiglio nazionale di Confcommercio. Si tratta di un incarico di prestigio che ritengo essere molto importante anche per la possibilità di lavorare a stretto contatto con la presidenza della Confederazione nazionale e con tanti colleghi che ogni giorno fanno impresa. Confronto e condivisione, d’altronde, sono importanti per la crescita del territorio e, ancora di più, per la valorizzazione della nostra provincia. Continuerò, come ho fatto in questi ultimi anni, a trasferire, a livello nazionale, le esperienze virtuose della Capitanata per un maggior sviluppo del comparto commerciale, turistico e dei servizi” – ha dichiarato Metauro.