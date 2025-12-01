Politica Manfredonia
Consiglio comunale a Manfredonia sulle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali
Si comunica, che il giorno 5 dicembre 2025 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
- Trattazione interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.