Consiglio comunale a Manfredonia sulle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali

Redazione1 Dicembre 2025
Si comunica, che il giorno 5 dicembre 2025 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

  1. Trattazione interrogazioni presentate dai consiglieri comunali. 
