[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Confindustria, il Presidente Salatto: «La piattaforma logistica cruciale per il rilancio industriale»



«La nuova Piattaforma Logistica Ferroviaria Integrata di Foggia Incoronata

può aprire prospettive straordinarie per il potenziamento industriale di un

territorio-cerniera per il Mezzogiorno qual è la Capitanata», afferma il

Presidente di Confindustria Puglia e Foggia, Potito Salatto, a margine della

cerimonia per l’apertura del cantiere nell’area industriale di Incoronata.



«Confindustria – aggiunge – non può che coglierne i segnali positivi, che già

oggi si ravvisano e si intuiscono in prospettiva, derivanti da un’infrastruttura

logistica che con la Lotras ha raggiunto livelli di movimentazione importanti.

Mi complimento con il Vicepresidente esecutivo e fondatore di Lotras,

Armando De Girolamo e con il Presidente dell’ASI, Agostino De Paolis, per

aver creduto fortemente nel progetto. E alla Regione Puglia per averlo

finanziato, recuperando un finanziamento che si credeva perduto. Siamo

probabilmente solo al primo step di un programma molto più ambizioso che,

dopo i lavori di ampliamento destinati a raddoppiare la piattaforma, vedrà

accrescere significativamente i suoi flussi di traffico nel quadriennio 2027-

2031».

L’apertura del cantiere di questa importante infrastruttura completa un lungo

iter procedurale che ha visto impegnati la Regione, il consiglio

d’amministrazione di ASI e l’azienda Lotras nel cui compound sarà realizzato

l’ampliamento del valore di 40 milioni di euro, fondi finanziati con il Fondo

Sviluppo e Coesione 2014–2020 e con l’Accordo Governo-Regione del 2024.

Con la nuova Piattaforma – è stato spiegato nel corso dell’incontro – si stima

un aumento della produttività del 25% e della capacità lavorativa del 35%.

Entro il quadriennio 2027–2031, l’incremento dei flussi ferroviari potrà

aumentare tra il 30% e il 60% dei numeri attuali. Significativo il

coinvolgimento di FHP, socio di Lotras dal 2023, il più importante fondo

infrastrutturale del paese con un portafoglio investimenti per 9 miliardi di euro