[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conferme sul caldo tra il 27 ed il 29 agosto

Un’imponente saccatura in discesa dalla Francia sarà la miccia che, tra mercoledì 27 e venerdì 29 agosto, innescherà un’ondata di caldo anomalo su gran parte del Centro-Sud italiano.

Lo scrive MeteoLive.

In Italia, le regioni più esposte alla fiammata africana saranno la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Puglia, dove si prevedono punte di 39°C, con condizioni di disagio fisico accentuato e rischio di incendi elevato. Il caldo sarà secco e persistente, con notti tropicali e scarsa ventilazione nelle zone interne.