Confermato l’arrivo del freddo ai primi di ottobre!

In Italia, le aree maggiormente coinvolte saranno le adriatiche ed i settori interni centro-meridionali dove le mappe mostrano anomalie al ribasso fino a 6°. Puglia beccata in pieno al primo freddo della stagione!

Capitolo piogge: qualcosa è prevista oggi sul versante settentrionale pugliese, ma senza grossi accumuli.

Lunedì e martedì ancora senza acqua, poi da mercoledì e soprattutto giovedì si intravede qualcosa. Sul finire della prossima settimana è ancora tutto in dubbio…