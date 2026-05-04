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Confcommercio: vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della Sofferenza

L’Associazione Confcommercio delegazione San Giovanni Rotondo esprime vicinanza nei confronti dei lavoratori e dei professionisti della Casa Sollievo della Sofferenza, coinvolti da alcune settimane in un confronto con la dirigenza sul tema del rinnovo contrattuale, auspicando che il dialogo possa proseguire in maniera costruttiva e nel rispetto delle reciproche posizioni.

“Si tratta di una realtà di grande rilievo per il territorio, che rappresenta un presidio sanitario e sociale importante per la comunità locale e non solo, con ricadute significative anche sul tessuto economico e produttivo dell’area. In questo senso, ogni percorso di confronto volto a garantire equilibrio, stabilità e serenità nei rapporti di lavoro assume un valore particolarmente rilevante” dichiara la delegazione

In relazione alla mobilitazione prevista per oggi, 4 maggio, alle ore 18.30, con un corteo per le vie della città, promosso dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e Nursing Up, Confcommercio sarà presente con la propria delegazione locale, quale segno di partecipazione e attenzione verso le dinamiche che interessano la comunità.