CONDOTTA DEL LISCIONE, GATTA (FDI): BENE INCONTRO TRA PRESIDENTI PUGLIA E MOLISE, È UN PRIMO PASSO CONCRETO GRAZIE AL GOVERNO MELONI

“Finalmente qualcosa si muove. Il primo tavolo tecnico tra il presidente Antonio Decaro e il presidente di Acque Molise Vincenzo Napoli, rappresenta un segnale importante verso la realizzazione della grande condotta idrica che dal Liscione potrà portare acqua in Puglia e, in particolare, in Capitanata. È bene ricordarlo a chi in queste ore sembra dimenticarlo: questo primo passo è stato possibile grazie allo stanziamento del Governo guidato da Giorgia Meloni per la progettazione della grande infrastruttura che, bandendo ogni forma di populismo, ha mosso passi concreti. Un risultato per il quale ringrazio il sottosegretario all’Agricoltura Giacomo La Pietra e la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, che si sono spesi con determinazione su questo dossier”.

“La crisi idrica che da anni colpisce la provincia di Foggia è ormai strutturale e non più rinviabile. Per troppo tempo si è parlato senza agire. Oggi, invece, si compiono i primi passi concreti.Il governo di centrodestra ha dimostrato di voler affrontare seriamente il problema, stanziando le risorse per la progettazione della condotta. Ora serve proseguire su questa strada, perché si tratta di un’opera strategica che richiederà investimenti importanti”.

“Da parte mia continuerò a sollecitare il Governo affinché vengano individuati i fondi necessari per rafforzare il sistema idrico collegato al Liscione. Allo stesso tempo vigilerò affinché la Regione faccia la sua parte, senza ritardi e senza alibi, completando tutti i passaggi necessari per arrivare alla realizzazione dell’opera. La Capitanata non può più aspettare: dalle parole bisogna passare definitivamente ai fatti”.