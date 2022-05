Concorsone Regione Puglia, ressa a Foggia dopo il ritardo. Le scuse della Regione

CONCORSONE REGIONE PUGLIA, nota dell’Assessore

L’assessore regionale al Personale dichiara:“Questa mattina, in occasione della prima prova scritta del concorsone per l’assunzione di personale categoria D, in Fiera a Foggia, c’è stato un ritardo di circa due ore nell’avvio della prova. Ritardo per il quale Formez, che è stata incaricata dalla Regione Puglia per lo svolgimento del concorso, si è scusata con i candidati presenti e anche con la Regione. Insieme al Dipartimento abbiamo seguito la vicenda sino alla sua risoluzione, il ritardo ha interessato solo la prima sessione mattutina e non quella del pomeriggio nella quale tutto si è svolto nei tempi previsti”.