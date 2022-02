Concorso “Infermiere” in Puglia: nessuna sospensione

Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro ha fornito alcune precisazioni sulle procedure di assunzione dei vincitori del Concorso unico regionale C.P.S. “Infermiere”, alla luce delle recenti notizie pubblicate sui media.

“Preme anzitutto ribadire – ha dichiarato Montanaro – che non c’è alcuna sospensione delle procedure. La disposizione è finalizzata solo alla costituzione di uno specifico Tavolo tecnico, a cui parteciperanno tutte le Direzioni strategiche delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per definire le modalità operative di reclutamento dei vincitori del Concorso. In questo modo, assicureremo loro la maggiore coerenza possibile tra l’ordine di preferenza espresso in merito all’Azienda Sanitaria di assunzione e la sede di assegnazione loro prevista ad esito della procedura concorsuale”.