Concorso Banca d’Italia avvocati 2026: requisiti, prove e scadenza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 6 avvocati nel proprio Servizio Consulenza Legale. Si tratta di una grande occasione per chi ha una formazione giuridica solida e desidera lavorare in un ruolo legale all’interno di una delle istituzioni più importanti del sistema finanziario italiano.

Il concorso è rivolto a candidati con laurea in giurisprudenza, iscrizione all’Albo degli Avvocati e altri requisiti specifici, e prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

Requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso Banca d’Italia avvocati 2026 è necessario possedere alcuni requisiti obbligatori. Prima di compilare la domanda, assicurati di avere quanto segue:

Requisiti essenziali

Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza (classi 22/S o LMG/01) con punteggio minimo di 105/110 o titolo equivalente; in alternativa, diploma di laurea in giurisprudenza di vecchio ordinamento con voto equivalente.

(classi 22/S o LMG/01) con punteggio minimo di o titolo equivalente; in alternativa, diploma di laurea in giurisprudenza di vecchio ordinamento con voto equivalente. Iscrizione all’Albo degli Avvocati in Italia.

in Italia. Cittadinanza italiana o requisiti equivalenti per cittadini UE.

o requisiti equivalenti per cittadini UE. Idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici .

. Conoscenza della lingua italiana adeguata per lo svolgimento delle mansioni.

Questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Scadenza e come candidarsi

La domanda di partecipazione per il concorso deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale della Banca d’Italia entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026.

Per accedere alla procedura è necessario possedere credenziali digitali come SPID o CIE, e disporre di un indirizzo PEC personale, che sarà utilizzato per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali.

Non sono ammesse domande in forma cartacea o consegnate a mano: l’unica via accettata è quella elettronica tramite il sito della Banca.

Come è strutturato il concorso

Il concorso per avvocati alla Banca d’Italia prevede diverse fasi di selezione per valutare competenze e capacità dei candidati. Secondo le fonti disponibili, queste fasi possono essere:

Preselezione per titoli , se il numero di iscritti è molto alto;

, se il numero di iscritti è molto alto; Prove scritte , che includono domande di tipo giuridico e ragionamento professionale;

, che includono domande di tipo giuridico e ragionamento professionale; Prova scritta in lingua inglese , per testare le competenze linguistiche utili nel contesto internazionale;

, per testare le competenze linguistiche utili nel contesto internazionale; Colloquio orale, in cui si approfondiscono le materie giuridiche richieste e si valuta la capacità di comunicare in inglese.

In caso di preselezione, viene stilata una graduatoria basata su titoli come dottorato in materie giuridiche o anni di iscrizione all’Albo, e solo i candidati con i punteggi più alti accedono alle prove scritte.

Cosa fa un avvocato alla Banca d’Italia

Gli avvocati che superano il concorso lavorano nel Servizio Consulenza Legale della Banca. Si tratta di un ruolo professionale che va oltre l’attività legale tradizionale in uno studio privato:

offrono consulenza su questioni normative e contrattuali ;

; gestiscono contenziosi legali e amministrativi ;

; assistono l’Istituto su temi di diritto bancario, civile e finanziario.

La sede di lavoro principale è a Roma, dove si concentrano le principali attività legali dell’istituto.

Perché partecipare

Partecipare a un concorso così selettivo può sembrare impegnativo, ma superarlo significa entrare in una realtà istituzionale di alto livello con un contratto stabile e un ruolo professionale importante nel campo giuridico. La preparazione richiesta è alta, ma la competizione premia chi ha solide basi giuridiche e capacità di ragionamento critico.

In sintesi, il concorso Banca d’Italia avvocati 2026 è un’opportunità concreta per chi ha:

una laurea in Giurisprudenza di alto livello ;

; l’ iscrizione all’Albo degli Avvocati ;

; competenze giuridiche approfondite e buone capacità di comprensione dell’inglese.

Per candidarsi serve fare domanda online entro il 23 marzo 2026 e affrontare una serie di prove che mettono alla prova sia la teoria che l’esperienza professionale dei partecipanti.