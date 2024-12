Concorrente di San Giovanni Rotondo vince ad Affari tuoi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orlando Pietro, concorrente di San Giovanni Rotondo (Fg) vince 35.000 euro nella puntata dell’8 dicembre di Affari tuoi.

Immacolata fortunata per Orlando Pietro, il concorrente proveniente da San Giovanni Rotondo (Fg). Orlando Pietro è diventato noto al pubblico di Rai 1 per la sua incredibile somiglianza con il “dottore” di “Affari Tuoi”. La sua partecipazione alla trasmissione non è passata inosservata e ha suscitato l’interesse di Stefano De Martino, che ha subito intuito la somiglianza tra il concorrente e il temutissimo antagonista del gioco. Un’osservazione che ha fatto sorridere il pubblico e ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata, ma che non ha distratto Orlando dalla sua missione: portare a casa un bel gruzzoletto.