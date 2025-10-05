ManfredoniaMusica
Concerto Jazz nella Chiesa di Santa Chiara a Manfredonia
La musica entra nel programma del 53° Convegno Nazionale AIAP con un evento speciale: il concerto jazz dei Jazz Sound Quartet, diretti dal Mº Antonio La Marca, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Chiara a Manfredonia.
Il repertorio si aprirà con i grandi capolavori della tradizione jazzistica americana, per poi proseguire con arrangiamenti originali in chiave jazz di celebri composizioni della musica europea.
Un incontro tra stili e linguaggi musicali diversi, capace di fondere radici e innovazione attraverso l’energia universale del jazz.
Maggiori dettagli su www.aiapmanfredonia.it o scrivi una mail a convegnodelgargano2025@gmail.com