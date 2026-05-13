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“Con gli Occhi Aperti”: il Festival di teatro delle scuole fa tappa a Monte Sant’Angelo

Il Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e torna tra le comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta con un mese di attività dedicate a teatro, scuola, musica, laboratori, spettacoli e partecipazione. Ideato da Bottega degli Apocrifi e realizzato in collaborazione con l’Ambito Territoriale delle Politiche Sociali dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il Festival conferma il valore del teatro come strumento educativo, culturale e sociale. A Monte Sant’Angelo il programma coinvolgerà ragazze, ragazzi, scuole e comunità con appuntamenti diffusi tra Museo Tancredi, Piazza De’ Galganis, Villa Comunale e ingresso del Castello Svevo Normanno Aragonese.

Tra gli appuntamenti principali:

Teatro Diffuso, laboratorio teatrale gratuito aperto ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni, in programma al Museo Tancredi il 13, 14, 19, 23, 27 e 28 maggio. Un percorso che porta il teatro nei luoghi della città, trasformando spazi pubblici e culturali in ambienti di ascolto, relazione e creatività.

Orchestra sociale degli F.P. – Bottega degli Apocrifi, sabato 23 maggio alle 18.30 in Piazza De’ Galganis, con una lezione concerto aperta alla città.

Istruzioni sulla felicità, giovedì 28 maggio alle 19.00 in Piazza De’ Galganis, sit-in teatrale a chiusura del laboratorio Teatro Diffuso.

Totò degli Alberi di Kuziba Teatro, ospitato nel Teatro più piccolo del mondo in Villa Comunale: venerdì 29 maggio alle 10.00 per le scolaresche, sabato 30 maggio alle 20.30 e domenica 31 maggio alle 18.00 con spettacoli aperti alla città.

A passo d’uomo – Canto del troppo amore della compagnia Circolo Bergman, spettacolo itinerante in cuffia site-specific con partenza dall’ingresso del Castello Svevo Normanno Aragonese, in programma il 29 maggio alle 18.00 e alle 20.00, il 30 maggio alle 11.00 e il 31 maggio alle 19.00. Un attraversamento urbano che racconta Monte Sant’Angelo attraverso il cammino, l’ascolto, il paesaggio, le scale, il Rione Junno e la memoria viva della città.

Venerdì 29 maggio alle 18.00, nel Teatro più piccolo del mondo in Villa Comunale, si terrà anche Assemblea di Classe, incontro pubblico su teatro e scuola e presentazione dei lavori del Tavolo di Coprogettazione.

“Con gli Occhi Aperti dimostra come la cultura possa diventare strumento concreto di welfare e coesione sociale. Un progetto che mette al centro giovani, scuola e territorio, creando spazi di ascolto, partecipazione e crescita condivisa. Il suo carattere itinerante rafforza il legame tra comunità diverse, valorizzando identità e relazioni. Sostenere percorsi che uniscono educazione e arte significa investire in cittadinanza attiva e inclusione. Questo Festival rappresenta una pratica virtuosa, capace di costruire futuro attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini” – dichiara Maria Leonarda Basta, assessora al Welfare e alle Politiche Sociali del Comune di Monte Sant’Angelo.

Per Rosa Palomba, assessora all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo – “Con gli Occhi Aperti è un progetto che parla profondamente alla nostra idea di città educante: una comunità che accompagna i più giovani, che offre loro strumenti per esprimersi, per ascoltare, per stare insieme. Il teatro diventa così spazio di crescita, relazione e scoperta; la cultura entra nei luoghi della vita quotidiana e li trasforma in occasioni di apprendimento e partecipazione. Siamo felici di accogliere anche quest’anno a Monte Sant’Angelo un percorso che unisce scuola, arte e comunità, rafforzando il legame tra educazione e cittadinanza”.

Il Festival conferma così la sua vocazione: non solo una rassegna di spettacoli, ma un percorso condiviso che mette in relazione teatro, scuola e comunità, offrendo alle nuove generazioni spazi di espressione, crescita e partecipazione. Programma completo

Info: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale Lucio Dalla

0884 532829 – 335 244843

botteghino@bottegadegliapocrifi.it

www.bottegadegliapocrifi.it

