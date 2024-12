Comune di Manfredonia: “Bando Carnevali, non vi erano spese da rendicontare per l’edizione 2024”

Il Ministero della Cultura, con Decreto del Direttore Generale Spettacolo, il 16 ottobre scorso ha emanato un bando al quale potevano presentare domanda di contribuzione i Comuni, le Fondazioni e le associazioni organizzatori dei carnevali storici per l’anno 2024

Tra i requisiti richiesti, oltre a documentare almeno 25 edizioni già organizzate, era necessario allegare:

• Una relazione artistica;

• Rendiconto finanziario (bilancio) delle entrate e delle uscite sostenute al momento di presentazione della domanda;

• Elenco delle fatture intestate al richiedente, riferite ai costi sostenuti.

Giova ricordare, che il Comune di Manfredonia non ha sostenuto alcuna spesa connessa alla realizzazione del carnevale 2024 da poter rendicontare per il semplice motivo che a gennaio 2024 la dott.ssa Grandolfo – in qualità di commissaria straordinaria del nostro Comune – emanò un avviso pubblico per la selezione di un soggetto interessato alla realizzazione della manifestazione carnevalesca per l’anno 2024 che si impegnava, in qualità di partner di progetto, a farsi carico integralmente dei costi di attuazione del progetto proposto.

Da ciò si evince chiaramente che il Comune di Manfredonia, non avendo sostenuto alcun costo per la realizzazione del Carnevale 2024 non avrebbe avuto i requisiti necessari per la partecipazione al bando ministeriale che assegna contributi solo agli enti, fondazioni e associazioni che, oltre ad avere personalità giuridica, devono presentare idonea rendicontazione delle fatture e dei pagamenti effettivamente effettuati.

Ribadiamo, quindi, che il finanziamento ministeriale riguarda l’edizione 2024 e non certamente quella del prossimo anno, sulla quale questa amministrazione ha già deciso di avviare l’iter procedurale per l’individuazione di soggetti interessati a collaborare con l’ente che, questa volta, sarà parte attiva come centro dei costi dell’intera manifestazione, condizione necessaria per partecipare legittimamente ai futuri bandi nazionali e regionali.

Dalla pagina Facebook del Comune di Manfredonia