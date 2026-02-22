Comprare casa senza anticipo nel 2026: come ottenere il mutuo 100% e i requisiti ISEE
Acquistare la prima casa senza disporre della liquidità iniziale per l’anticipo è una sfida che molti giovani e famiglie si trovano ad affrontare nel 2026. Fortunatamente, il sistema delle garanzie statali permette ancora di accedere a mutui che coprono il 100% del valore dell’immobile, eliminando l’ostacolo del classico 20% di acconto richiesto dalle banche.
Il pilastro di questa misura resta il Fondo di Garanzia Consap, che interviene a favore dei mutuatari offrendo una copertura statale prioritaria.
Chi può richiedere il mutuo senza anticipo
Per accedere al finanziamento integrale, è necessario rientrare nelle cosiddette “categorie prioritarie”. Tra queste troviamo:
- Giovani Under 36: ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.
- Giovani coppie: nuclei costituiti da almeno due anni (anche conviventi more uxorio) dove almeno uno dei due componenti sia under 35.
- Famiglie monogenitoriali: genitori single con figli minorenni a carico.
- Conduttori di case popolari: inquilini di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
I requisiti ISEE e le condizioni del Fondo Consap
Il requisito economico è fondamentale per ottenere la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale (che permette poi alla banca di erogare il 100% del prestito). Il limite ISEE non deve superare i 40.000 euro annui.
Se si rispetta questa soglia, il richiedente ha diritto non solo all’accesso prioritario al fondo, ma spesso anche a tassi agevolati (TEG non superiore al tasso medio di mercato). Inoltre, l’immobile acquistato non deve rientrare nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) e l’importo del mutuo non può eccedere i 250.000 euro.
Vantaggi fiscali e scadenze
Oltre alla copertura del mutuo, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa nel 2026 prevedono esenzioni significative, come l’annullamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per chi ha i requisiti ISEE corretti. È fondamentale monitorare le scadenze legislative per la presentazione della domanda Consap, poiché i fondi vengono rifinanziati periodicamente su base annuale.