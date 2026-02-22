Comprare casa senza anticipo nel 2026: come ottenere il mutuo 100% e i requisiti ISEE

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Acquistare la prima casa senza disporre della liquidità iniziale per l’anticipo è una sfida che molti giovani e famiglie si trovano ad affrontare nel 2026. Fortunatamente, il sistema delle garanzie statali permette ancora di accedere a mutui che coprono il 100% del valore dell’immobile, eliminando l’ostacolo del classico 20% di acconto richiesto dalle banche.

Il pilastro di questa misura resta il Fondo di Garanzia Consap, che interviene a favore dei mutuatari offrendo una copertura statale prioritaria.

Chi può richiedere il mutuo senza anticipo

Per accedere al finanziamento integrale, è necessario rientrare nelle cosiddette “categorie prioritarie”. Tra queste troviamo:

Giovani Under 36: ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.

ragazzi e ragazze che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età. Giovani coppie: nuclei costituiti da almeno due anni (anche conviventi more uxorio) dove almeno uno dei due componenti sia under 35.

nuclei costituiti da almeno due anni (anche conviventi more uxorio) dove almeno uno dei due componenti sia under 35. Famiglie monogenitoriali: genitori single con figli minorenni a carico.

genitori single con figli minorenni a carico. Conduttori di case popolari: inquilini di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

I requisiti ISEE e le condizioni del Fondo Consap

Il requisito economico è fondamentale per ottenere la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale (che permette poi alla banca di erogare il 100% del prestito). Il limite ISEE non deve superare i 40.000 euro annui.

Se si rispetta questa soglia, il richiedente ha diritto non solo all’accesso prioritario al fondo, ma spesso anche a tassi agevolati (TEG non superiore al tasso medio di mercato). Inoltre, l’immobile acquistato non deve rientrare nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) e l’importo del mutuo non può eccedere i 250.000 euro.

Vantaggi fiscali e scadenze

Oltre alla copertura del mutuo, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa nel 2026 prevedono esenzioni significative, come l’annullamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per chi ha i requisiti ISEE corretti. È fondamentale monitorare le scadenze legislative per la presentazione della domanda Consap, poiché i fondi vengono rifinanziati periodicamente su base annuale.