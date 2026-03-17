Componenti base del plastic compound: guida a filler, additivi e masterbatch

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla base di qualsiasi prodotto in plastica c’è un lavoro di formulazione che pochi, al di fuori del settore, conoscono davvero. La materia prima polimerica non possiede tutte le caratteristiche richieste dall’applicazione finale. Per questo motivo, chi opera nella compoundazione lavora combinando resine, cariche minerali, additivi funzionali e concentrati di colore, fino a ottenere un materiale su misura, che possa rispondere a necessità meccaniche, estetiche o normative.

Sono tre, in particolare, le componenti di base della formulazione, nell’ambito del compound di materie plastiche: i filler, gli additivi e i masterbatch. Ma di che cosa si tratta nel dettaglio?

Cosa significa plastic compound e da dove si parte

La definizione di plastic compound corrisponde a una miscela omogenea di polimero base e uno o più ingredienti funzionali. La resina (che può essere polietilene, polipropilene, poliammide o qualsiasi altro tecnopolimero) rappresenta la matrice. A questa si aggiungono componenti che ne modificano il comportamento durante la trasformazione o le prestazioni nel prodotto finito.

Il processo avviene tipicamente in estrusori in cui temperatura, velocità di rotazione e profilo delle viti determinano la qualità della dispersione. Se la miscela non è omogenea, il pezzo stampato presenterà punti deboli, variazioni di colore o superfici irregolari. Per questo, la scelta degli ingredienti e il modo in cui vengono dosati sono aspetti che vanno curati con attenzione.

I filler per modificare le proprietà fisiche

I filler sono materiali inerti che vengono aggiunti al polimero per modificarne le proprietà fisiche o per ridurre i costi di produzione. Il più diffuso è probabilmente il carbonato di calcio: è economico, facile da reperire e in grado di aumentare la rigidità del compound senza compromettere troppo la lavorabilità.

Ci sono poi il talco, le microsfere di vetro, la wollastonite e il caolino, ognuno con vantaggi specifici. La wallostonite, per esempio, ha fibre aghiformi e rinforza il materiale in modo simile, anche se meno marcato, alle fibre di vetro, mantenendo però una superficie più liscia nel pezzo finito.

Grandi differenze con piccole quantità di additivi

Gli additivi agiscono sulla chimica del materiale. Bastano minime percentuali per cambiare completamente il comportamento di un compound. Gli stabilizzanti UV proteggono il polimero dalla degradazione causata dalla luce solare, un problema serio per i manufatti destinati all’uso esterno. Gli antiossidanti, invece, rallentano l’ossidazione termica che si verifica durante la lavorazione e nel corso della vita del prodotto.

Poi ci sono i ritardanti di fiamma, indispensabili nei settori elettrico ed elettronico, dove le normative richiedono principi rigorosi per la resistenza al fuoco. Gli agenti nucleanti accelerano la cristallizzazione del polimero e ne migliorano la trasparenza e la rigidità. L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma ciò che conta è capire che ogni additivo risponde a un problema specifico e che la formulazione di un compound è sempre una questione di equilibrio.

Masterbatch: il colore (e non solo) in forma concentrata

Il masterbatch è un concentrato di pigmenti o additivi dispersi in una resina vettore, fornito sotto forma di granuli. Invece che dosare polveri o liquidi direttamente nell’estrusore, il trasformatore aggiunge una percentuale di masterbatch al polimero, per ottenere il risultato voluto con precisione e semplicità.

I masterbatch per colori sono i più conosciuti. Grazie ad essi, un polipropilene naturale può diventare rosso, blu o di qualsiasi altra tonalità richiesta dal cliente. La qualità della dispersione del pigmento nella resina vettore è determinante, perché la dispersione scadente produce striature, punti di colore disomogeneo e scarti in produzione.

Esistono anche masterbatch additivi, che veicolano stabilizzanti UV, agenti scivolanti o antiblocking in forma concentrata. E poi ci sono i masterbatch multifunzionali, che uniscono colore e additivi in un unico prodotto, per semplificare la logistica e ridurre il numero di componenti da gestire in linea.