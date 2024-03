Compagnie low cost: queste le più famose che volano in Italia

Oggi più che mai, sia i privati cittadini che i professionisti si mettono in cerca delle soluzioni più celeri per conseguire gli obiettivi più disparati. Si tratta, indubbiamente, di una conseguenza del processo di innovazione e, in particolare, dell’avvento della trasformazione digitale. In questi frangenti si sono aperte nuove possibilità delle persone, per le quali le percezioni della distanza, hanno teso ad azzerarsi. È proprio in questo clima di innovazione costante, caratterizzato da routine sempre più serrate ed esigenze specifiche in termini di performance per le task più disparate, che i viaggi aerei si sono affermati come la soluzione più utilizzata per coprire lunghe tratte in tempi brevi.

Questo scenario ha delineato la nascita di un nuovo modo di concepire gli spostamenti in aereo, grazie proprio alle compagnie low cost con cui, l’aereo, è diventato un mezzo appannaggio del pubblico di massa. Tra le compagnie aeree più importanti che operano sulle tratte italiane c’è il vettore ungherese WizzAir, di cui ultimamente si è parlato tanto sia per i soliti temi legati alle compagnie low cost, ad esempio i prezzi, la politica sui bagagli e le modalità dei risarcimenti (al riguardo sul sito rimborsamitu.it è possibile ottenere informazioni più approfondire sui tempi di rimborso WizzAir e altri aspetti) ma anche in relazione ai nuovi collegamenti e all’annullamento di diversi voli a causa di anomalie segnalate su alcuni velivoli.

Insomma, le compagnie aeree low cost hanno permesso a molte persone di viaggiare non soltanto più volte in un anno, ma anche in modo conveniente e senza rinunciare a troppi comfort rispetto alla proposta delle compagnie di bandiera. Nel panorama europeo, diverse aziende specializzate nei voli low cost hanno avuto modo di affermarsi, sia per la convenienza dei costi dei biglietti, ma anche e soprattutto per l’ampiezza degli itinerari proposti. Nelle prossime righe, scopriremo una panoramica delle compagnie aeree low cost più famose che volano nel nostro Paese, sia per tratte territoriali che internazionali.

Ryanair

Chi intende viaggiare in tutta Italia ed in Europa contando sulla disponibilità del personale di assistenza in volo e su una moltitudine di itinerari può scegliere Ryanair. Questa compagnia rappresenta una delle più affermate nell’ambito del low cost in Europa. Fondata nel 1985, oggi Ryanair rappresenta un fenomeno di massa, diventando una delle realtà di punta per i viaggi intorno al Vecchio Continente. Gli standard qualitativi di Ryanair, compresi quelli di sicurezza, non lasciano assolutamente a desiderare, mentre occorre pensare alle possibilità limitate che la compagnia offre in termini di imbarco bagagli. In ogni caso, la piattaforma online di Ryanair offre una panoramica dettagliata sulla sua proposta, oltre ad un’esperienza di booking molto intuitiva.

EasyJet

La proposta di EasyJet si distingue sul panorama internazionale per i prezzi competitivi con cui offre i suoi itinerari da e per diverse città europee. Molto spesso, EasyJet costituisce la scelta preferita delle persone che partono in alta stagione per scopi vacanzieri, presentando diversi voli per le località principali del Mar Mediterraneo. Sulla piattaforma di EasyJet non è solo possibile acquistare il volo o ricevere tutte le info sui servizi, visto che la compagnia mette a disposizione anche la modifica e la cancellazione del volo.

WizzAir

Già menzionata in precedenza, WizzAir è una compagnia ungherese low cost che, negli ultimi anni, si sta affermando per i prezzi estremamente bassi con cui offre i suoi voli per diverse destinazioni europee e non solo. Annualmente, Wizz serve decine di milioni di clienti, spinti nei confronti della proposta del brand per la possibilità che offre di soddisfare la stragrande maggioranza delle esigenze e per i servizi aggiuntivi che la caratterizzano.