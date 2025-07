Commissione Salute: “La sanità non è merce da campagna elettorale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

COMMISSIONE SALUTE: INTERVENTI RISOLUTIVI PER SUPERARE L’EMERGENZA DELLE SALE OPERATORIE E RIGETTO NETTO DELLA STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA.

Negli ultimi anni l’impianto di regolazione della temperatura dell’ospedale era diventato un oggetto d’antiquariato: guasti continui, pezzi di ricambio introvabili e temperature che, soprattutto nel Blocco Operatorio, hanno sfiorato i 27 °C nelle ultime settimane — ben oltre i limiti di legge (20 °C–24 °C) — costringendo alla sospensione degli interventi per tutelare la sicurezza dei pazienti.

Un Ospedale non può fermarsi per cause così facilmente evitabili.

Grazie all’azione determinata della Commissione Straordinaria Salute del Comune di Manfredonia — che, unitamente agli operatori sanitari ha rivolto pressanti istanze al Direttore Generale dell’ASL Foggia, Dott. Antonio Nigri — è stato finalmente installato un nuovo impianto che copra i reparti più critici, tra cui la struttura operatoria e il pronto soccorso, nonché altri luoghi. Un intervento atteso da anni, urgenti prove tecniche di quella dignità e di quella efficienza che i cittadini meritano, perché il ripristino di queste funzionalità non è un regalo di facciata, è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni.

Inoltre, la Commissione sta monitorando quotidianamente i lavori per l’installazione dei due nuovi tavoli radiologici e della TAC di ultima generazione presso il nostro Ospedale, lavori partiti a seguito della scorsa riunione con la Direzione Generale del 4 di giugno.

BASTA PRESE IN GIRO: la sanità non è merce da campagna elettorale. Ai “demagoghi” dell’ultima ora diciamo con fermezza: smettete di usare la salute dei cittadini come clava politica! Distruggere tutto a prescindere, solo per guadagnare miserabile consenso, non cura nessuno e non risolve un solo problema. Se avete davvero a cuore questo territorio, presentate proposte concrete: non slogan, non titoli ad effetto, ma fatti.

La Commissione Salute non sarà mai né complice né spettatrice di questo teatrino. Continueremo a lavorare senza bandiere, senza interessi di partito, concentrati solo su un obiettivo: riparare ciò che è stato lasciato in rovina dagli esperti di campagna elettorale. Strutture logore e personale stremato sono l’eredità di chi non ha curato questo tema.

Non siamo ingenui: non si colmano decenni di abbandono in un solo anno. Ma qualcosa si muove, e la collaborazione con la Direzione Generale dell’ASL sta producendo i primi risultati concreti. E chi oggi critica dovrebbe ricordare cosa ha lasciato dietro di sé e chi si accorge solo ora del “San Camillo”, mostrandosi poco informati in video ‘improbabili’, diciamo “Venite a confrontarvi con noi, se avete davvero voglia di impegnarvi, altrimenti è solo bassa propaganda elettorale e i cittadini lo scopriranno presto”.

Noi andiamo avanti. Perché la sanità non è una vetrina elettorale: è un diritto, un’urgenza, una priorità. E su questo non faremo mai un passo indietro.

I componenti della Commissione Straordinaria Salute del Comune di Manfredonia