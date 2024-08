Comitato Vola Gino Lisa: “A Foggia cosa si programma?”

Spesso veniamo tacciati come “eccessivamente critici” dell’operato tecnico politico di Aeroporti di Puglia S.p.A. e della Regione Puglia.

La verità, purtroppo per i nostri detrattori, sta molto lontana da tali giudizi e trova invece conferma nella programmazione futura che altrove si attiva per rendere gli scali pugliesi veramente competitivi.

Non parliamo questa volta dell’aeroporto di Bari, dove il futuro è già realtà, ma dell’aeroporto di Brindisi che beneficerà, nei prossimi anni, di un importante collegamento diretto con la stazione.

A Foggia invece cosa si programma?

Attendiamo l’inizio di un restyling pubblicizzato quasi un anno fa e di cui non abbiamo avuto più notizie.

Non vediamo sviluppi di collegamento con la fermata ad alta velocità.

Insomma restiamo in coda nella programmazione dello sviluppo infrastrutturale.

Per quale motivo?

Gli operatori turistici, giustamente , chiedono un tavolo tecnico per capire quello che potrà essere l’apporto dello scalo “Gino Lisa” (definito Aeroporto del Gargano) all’incoming per il 2025 , stante l’assenza per questa stagione di collegamenti diretti con l’estero, fonte di turismo fondamentale.

Insomma un cocktail negativo che non fa bene se vogliamo far crescere questo scalo.

L’aeroporto oggi non è competitivo sotto diversi aspetti e i numeri fatti nella stagione estiva sono davvero un miracolo alla luce delle carenze.

Illuderci con questi numeri farebbe solo male e non bene.

Comitato Vola Gino Lisa