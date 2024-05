Come divertirsi la sera a Torino

L’Italia è una città ricca di località a forte “trazione” turistica, dove poter vivere un periodo di vacanza, breve o lungo che sia, godendo delle infinite beltà artistiche e paesaggistiche del nostro paese. La nostra nazione offre infinite opportunità da Nord a Sud dello Stivale, senza distinzione alcuna, dando modo a ciascuno di noi di poter vivere momenti che resteranno indelebili nella nostra mente, grazie ai paesaggi e alle opere architettoniche e artistiche italiane.

Tra le città di maggior richiamo dal punto di vista turistico, cresciuta esponenzialmente nel corso degli ultimi quattro lustri grazie anche a sapienti strategie di comunicazione, è certamente Torino, centro nevralgico del nostro paese dal punto di vista finanziario e industriale, prima storica “capitale” dell’allora “Regno d’Italia”. Il capoluogo piemontese ben si presta per vivere un weekend fuoriporta, offrendo diverse soluzioni interessanti anche per vivere serate divertenti al calar del sole.

Parco Valentino, romanticismo e fascino nello splendido polmone verde cittadino

Torino, non casualmente, è considerata la “Capitale della movida dell’Italia Nord-Occidentale”, scettro che, a onor del vero, è costretto a cedere nel periodo estivo alla vicina Genova, grazie alle tante località marittime che dispone quest’ultima e consentono di poter divertirsi anche in spiaggia o nei tanti locali presenti nel capoluogo ligure. Ma nove mesi su dodici, Torino è l’indubbia protagonista notturna del Nord-Ovest, capace di calamitare l’attenzione degli “amanti della notte” di tutto il Piemonte. E non solo.

La serata ideale per qualsiasi amante della notte, non può che prendere avvio con un grande classico: l’apericena, un rito “sacro” per milioni di italiani, soprattutto per coloro che lavorano in ufficio. Torino è una città ricca di “colletti bianchi”, che verso le 18 animano i tanti locali dove poter bere un ottimo aperitivo accompagnato da deliziosi stuzzichini, in alcuni casi in scenari davvero unici e suggestivi.

Pensate, ad esempio, al Parco Valentino, il polmone verde della città, un luogo dove moltissimi torinesi decidono di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura, apprezzando le tante bellezze naturali presenti all’interno del medesimo. Un aperitivo nella zona di Parco Valentino, considerato ideale per vivere momenti di grande romanticismo ed esprimere i sentimenti al proprio partner.

Un apericena romantico in zona Parco Valentino, quindi, è il prologo ideale per vivere la movida in salsa torinese, godere dell’aria salubre di un posto meraviglioso e incontaminato, nonostante sia posizionato alle porte del centro di Torino. La serata all’ombra della Mole Antonelliana, splendido “simbolo” della maestosa città piemontese, prosegue per le vie del suggestivo centro cittadino, che in orario notturno assume ancor più fascino grazie alla sapiente illuminazione della quale gode.

Ristorante, pizzeria, discoteca o una visita alla città sotterranea?

Questa zona della città offre un’offerta culinaria completa, in gradi di saziare il palato di qualsiasi avventore, anche il più esigente. Se volete gustare i piatti tipici della cucina locale e regionale, tra le più deliziose dell’intero panorama nazionale e famosa per alcuni ingredienti – come ad esempio il tartufo – decisamente gustosi e ricercati, il centro cittadino vi consentirà di vivere una cena coi “fiocchi”, assaporando i gusti decisi e vellutati della cucina piemontese.

I ristoranti del centro, però, non sono orientati alla sola cucina locale e presentano una significativa pluralità di opzioni. Non mancano, ad esempio, i locali dove assaporare i piatti della cucina internazionale, oltre alla possibilità di poter mangiare un’ottima pizza o un semplice panino in qualche pub, magari accompagnato da una buona birra.

Per chiudere la serata, Torino offre alcuni locali notturni dove poter ballare e conoscere etero e gay torino per vivere qualche momento romantico, in una città, come quella piemontese, che ben si presta per far scoccare la famosa “scintilla” e far nascere nuovi amori. Se, invece, siete più avventurieri, è indispensabile chiudere la serata con un tour nella “Città del piano di sotto”, dove ammirerete la città sotterranea con una torcia in mano.