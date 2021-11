Colletta alimentare, Rotice tra i volontari Slow Food

Grazie ai volontari di Slow Food Manfredonia per aver fatto si che a Manfredonia si svolgesse la 25^ #CollettaAlimentare del Banco Alimentare. Poco fa, assieme al consigliere Antonio Vitulano, ho fatto loro visita presso la postazione del Despar di Via della Croce per ringraziarli dell’impegno a nome di tutti i cittadini e contribuire, per la mia parte, alla raccolta.

La generosità della nostra comunità ha contribuito in maniera sostanziosa alla buona riuscita dell’iniziativa. Nessuno deve essere lasciato solo ed indietro. Prendiamoci per mano ed aiutiamoci l’un l’altro come in una grande famiglia.

Con questo spirito l’Amministrazione comunale, dopo aver fatto una ricognizione delle fragilità e delle realtà esistenti sul territorio che operano nell’ambito socio-assistenziale, ha intenzione di creare la “Rete della Solidarietà”, rinforzando e mettendo a sistema l’ottimo lavoro svolto da anni da Parrocchie e Associazioni.

Invito chi ancora non l’avesse fatto a dare il proprio contributo alla Raccolta Alimentare, recandosi entro l’orario di chiusura presso il Despar nei pressi del Teatro “Lucio Dalla”. Un piccolo gesto per tanti nostri concittadini in difficoltà.

