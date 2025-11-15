[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Click day per il bonus elettrodomestici: ecco quando

Il Contributo Elettrodomestici è un bonus per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinato agli utenti finali che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, con l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e il corretto smaltimento.

Il bonus prevede due fasi:

la prima riguarda i produttori e i venditori, che possono registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 ottobre (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).

la seconda è rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda dalle ore 7.00 di martedì 18 novembre.

Cos’è

È un contributo economico pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica e promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

100 euro per nucleo familiare;

200 euro per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all’utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica.

Sono ammessi esclusivamente gli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 3 settembre 2025 (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura), distinti per categoria di prodotto.

L’elenco degli elettrodomestici ammessi al contributo è disponibile online.

Consulta l’elenco (sito bonuselettrodomestici.it) – in continuo aggiornamento

Risorse

Le risorse a disposizione degli Utenti finali per il 2025 ammontano a 48,1 milioni di euro (50 milioni al netto degli oneri per i Gestori, ovvero PagoPA S.p.A. ed Invitalia S.p.A.) a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.