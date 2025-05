Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano il secondo figlio: “Non è stato tutto rose e fiori”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La loro storia d’amore è nata sotto i riflettori, in una delle passate edizioni di Uomini e Donne, sui social Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si mostrano più complici e innamorati che mai e si preparano a diventare genitori per la seconda volta.

L’annuncio della gravidanza è arrivato qualche giorno fa tramite un dolce post pubblicato sui social, nelle scorse ore però hanno raccontato di aver affrontato alcuni problemi che li hanno fatti non poco preoccupare. Su Instagram hanno fatto sapere che sono felicissimi, però non è stato tutto rose e fiori. Il motivo? Perché l’influencer ha dovuto fare degli accertamenti, anche la villocentesi.

Lorenzo e Claudia parlano dei problemi della gravidanza: le rivelazioni sui social

Dopo che hanno scoperto di essere in attesa del loro secondo figlio gli ex volti di Uomini e Donne hanno dovuto affrontare un momento molto delicato. Queste le loro parole: “Abbiamo passato giorni infiniti, pieni di paura e ansia“, avevano paura di perdere il bambino che stanno aspettando con immensa gioia.

Claudia Dionigi ha rivelato di essersi chiusa in se stessa, per non far preoccupare la figlia piangeva in silenzio. Ha poi aggiunto: “Però è andato tutto bene e adesso sto iniziando a godermi questa gravidanza“. Ci ha tenuto anche a precisare di aver raccontato queste cose per dare la forza a chi sta vivendo la stessa situazione e per invitarli ad avere coraggio senza mai perdere la speranza.