Claudia Dionigi dopo la nascita del secondo figlio: “All’inizio avevo un po’ paura”

L’11 ottobre 2025 Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta, una gioia immensa per la coppia nata qualche anno fa a Uomini e Donne.

Il loro amore è nato nel 2019 nel noto dating show di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più separati, sui social si mostrano sempre più innamorati e affiatati. Nel 2022 è nata la loro prima figlia, Maria Vittoria, sono poi convolati a nozze e da pochi giorni hanno finalmente stretto tra le braccia il loro secondogenito.

Claudia Dionigi svela come è andato il parto e altri dettagli: le rivelazioni dell’influencer

Nelle scorse ore tramite le sue Instagram stories l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei suoi affezionati fan. In merito al parto ha detto che ogni esperienza è diversa, anche il secondo parto è stato doloroso ma le modalità totalmente diverse. Ha fatto sapere che i primi dolori sono iniziati alle 5.30 ed erano sopportabili, alle 9.30 però stava male ed è andata in ospedale, quando è arrivata era già di 6 cm la dilatazione.

Claudia Dionigi ha raccontato che per la prima figlia ha dovuto spingere per ben due ore, con il piccolo Leo solamente otto minuti, è nato alle 13.10. Come sta reagendo Mavi all’arrivo del fratellino? A questa domanda ha risposto dicendo che è dolcissima. Ha poi ammesso: “All’inizio avevo un po’ paura pensavo che per lei potesse essere difficile capire che non è un bambolotto, che è un esserino fragile da proteggere invece la vedo proprio attenta, curiosa, premurosa”. Ci sono naturalmente i momenti in cui mostra troppo entusiasmo e loro le fanno capire che deve avvicinarsi con calma, però quando li vede insieme si scioglie.