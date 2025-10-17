GossipSpettacolo Italia

Claudia Dionigi dopo la nascita del secondo figlio: “All’inizio avevo un po’ paura”

Claudia Dionigi svela come è andato il parto e altri dettagli. Le rivelazioni dell'influencer, perché all'inizio aveva un po' di paura.

Sara Fonte17 Ottobre 2025
Claudia Dionigi dopo la nascita del secondo figlio
Claudia Dionigi dopo la nascita del secondo figlio (Foto Ig @claudiadionigi)
L’11 ottobre 2025 Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta, una gioia immensa per la coppia nata qualche anno fa a Uomini e Donne.

Il loro amore è nato nel 2019 nel noto dating show di Maria De Filippi e da quel momento non si sono più separati, sui social si mostrano sempre più innamorati e affiatati. Nel 2022 è nata la loro prima figlia, Maria Vittoria, sono poi convolati a nozze e da pochi giorni hanno finalmente stretto tra le braccia il loro secondogenito.

Claudia Dionigi svela come è andato il parto e altri dettagli: le rivelazioni dell’influencer

Nelle scorse ore tramite le sue Instagram stories l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei suoi affezionati fan. In merito al parto ha detto che ogni esperienza è diversa, anche il secondo parto è stato doloroso ma le modalità totalmente diverse. Ha fatto sapere che i primi dolori sono iniziati alle 5.30 ed erano sopportabili, alle 9.30 però stava male ed è andata in ospedale, quando è arrivata era già di 6 cm la dilatazione.

Claudia Dionigi ha raccontato che per la prima figlia ha dovuto spingere per ben due ore, con il piccolo Leo solamente otto minuti, è nato alle 13.10. Come sta reagendo Mavi all’arrivo del fratellino? A questa domanda ha risposto dicendo che è dolcissima. Ha poi ammesso: All’inizio avevo un po’ paura pensavo che per lei potesse essere difficile capire che non è un bambolotto, che è un esserino fragile da proteggere invece la vedo proprio attenta, curiosa, premurosa”. Ci sono naturalmente i momenti in cui mostra troppo entusiasmo e loro le fanno capire che deve avvicinarsi con calma, però quando li vede insieme si scioglie.

