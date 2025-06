Clara e Jacopo non stanno più insieme: un ballerino fa breccia nel cuore della cantante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si sta parlando a lungo di un presunto flirt tra Clara e Fedez, stando ai rumors la scintilla tra loro sarebbe scattata durante la collaborazione del brano ‘Scelte stupide’.

Durante le esibizioni fatte fino ad ora si sono mostrati molto complici e uniti, un paparazzo li avrebbe anche beccati durante un momento di ‘vicinanza’, nello scatto sembra che i due si stiano baciando. La cantante sui social ha smentito dicendo che sono tutte invenzioni, ha infatti parlato di ‘arte della prospettiva’ e non di un vero bacio.

Clara è di nuovo single? La cantante ha mostrato interesse per un ballerino

Su MowMag Grazia Sambruna ha fatto sapere che Clara è tornata single dopo due anni. Lei e l’ex fidanzato Jacopo avrebbero deciso di lasciarsi di comune accordo perché la loro storia d’amore non funzionava più. tra loro però non ci sarebbe alcun rancore. La nota giornalista ci ha tenuto subito a precisare che Fedez non c’entra nulla, a detta sua la cantante non sarebbe assolutamente attratta dal rapper, infatti il loro rapporto è solo di natura lavorativa.

Sambruna ha poi sganciato una ‘bomba’ su Clara rivelando che un ragazzo avrebbe già catturato il suo interesse. Di chi si tratta? Questo è cil che ha svelato: “La cantante starebbe provando più di un bollore per uno dei ballerini del suo tour estivo, trovandolo “molto bono”, parole sue“.