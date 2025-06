Chiara Ferragni chiarisce i rumor sul ritorno di fiamma con Fedez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Fedez, alimentando speculazioni tra i fan. La protagonista di questa voce è stata anche Chiara stessa, che aveva messo like a alcune foto di Fedez, scatenando ulteriori interrogativi sui social.

La risposta di Chiara Ferragni

Tuttavia, la risposta dell’imprenditrice digitale non ha lasciato spazio a false speranze: quando una follower le ha chiesto se avrebbe riunito la coppia, Chiara ha risposto con un deciso “Never ever”, cioè “mai e poi mai” in inglese, un chiaro messaggio di chiusura definitiva.

Le motivazioni di questa scelta sono state spiegate anche da Chiara: l’attenzione era stata attirata da alcuni scatti in cui appariva la nonna di Fedez, recentemente scomparsa. Il gesto di mettere like, dunque, non aveva nulla a che fare con un desiderio di riavvicinamento, ma era semplicemente un omaggio alla memoria della famiglia di Fedez. La Ferragni ha inoltre sottolineato di non voler riprendere i rapporti con l’ex marito, soprattutto dopo aver scoperto i tradimenti avvenuti durante il matrimonio.

Attualmente, né Chiara né Fedez hanno ufficializzato nuove relazioni. Chiara è stata legata in passato a Giovanni Tronchetti Provera, ma la storia si è interrotta quando lui ha rivelato di non essere pronto a mettere su famiglia. Per quanto riguarda Fedez, nelle ultime settimane sono state associate diverse ragazze, ma senza che si profilasse un legame stabile. La loro separazione sembra ormai definitiva.