Clamoroso: liste del PD e Lega fuori dalle elezioni provinciali per errori nella compilazione delle liste

Ecco la causa di esclusione del PD

“sia le dichiarazioni di accettazione delle candidature, sia la

sottoscrizione della lista, risultano autenticate da un consigliere

comunale del Comune di Serracapriola, fuori dal territorio dell’ente

di appartenenza. L’applicazione, in questo caso, del principio della

territorialità in base al quale il consigliere comunale esercita il

potere certificativo relativo alla sottoscrizione della accettazione

delle candidature e delle liste dei candidati, con l’unico limite

costituito dai limiti del territorio di competenza dell’ufficio di cui

sono titolari o al quale appartengono, porta a ritenere inefficaci per

nullità le autentiche fatte dal citato consigliere”.