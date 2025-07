Città Protagonista chiede consiglio comunale straordinario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

Questa mattina, sabato 19 luglio 2025, come rappresentante del movimento civico Città Protagonista, chiedo formalmente la convocazione urgente di un Consiglio Comunale Straordinarioper discutere degli eventi drammatici che stanno calpestando e cancellando ogni speranza di rinascita della nostra amata Manfredonia.

Gli incendi che hanno devastato il nostro territorio nei giorni scorsi non sono soltanto episodi di cronaca, ma il simbolo di un disastro ambientale e civile senza precedenti, che colpisce profondamente l’anima della nostra comunità. Le responsabilità sono diffuse, e in parte strutturali, ma questo non può essere un alibi per l’inazione.

In un momento così delicato, è dovere della buona politica non dividersi in bandiere di parte, ma unirsi per difendere ciò che resta del nostro patrimonio naturale, della nostra dignità e della nostra capacità di sperare in un futuro diverso.

Per questo chiediamo che tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, si siedano intorno a un tavolo, mettendo da parte differenze e interessi, per elaborare un piano comune di intervento, prevenzione e rilancio.

È necessario agire ora, senza attendere il prossimo incendio o la prossima emergenza per riscoprire, puntualmente, che “proprio lunedì avremmo dovuto risolvere tutto”. Frasi che ormai sanno di beffa e che, invece di rassicurare, alimentano il senso di sfiducia dei cittadini.

Manfredonia merita serietà, visione e risposte concrete. È il tempo della responsabilità. Non c’è più tempo da perdere.

Libero Palumbo

Movimento Civico

Città Protagonista