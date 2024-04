Circolo Tennis Manfredonia, testa ai playoff

Le nostre ragazze hanno superato l’Outline Tennis School per 4-0 senza lasciare alcun game alle avversarie.

Dunque girone concluso a punteggio pieno perdendo una sola partita su ventiquattro disputate. Ora si attende la conclusione degli altri gironi di Serie C per conoscere l’avversaria dei playoff nazionali per la Serie B che si terranno a fine giugno.

Forza ragazze, forza C.t. Manfredonia