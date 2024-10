Cimitero di Manfredonia sprovvisto di acqua

Da segnalazione di cittadini, all’interno del Cimitero di Manfredonia proprio in questo particolare momento in occazione dei Defunti i primi di novembre, il quale si recano alle tombe dei propri defunti per mettere fiori freschi e sistemare i loculi per la presenza proprio in occasione di tutti i santi e commemorazione dei defunti, manca l’acqua per il ricambio dei fiori e quant’altro, speriamo che al più presto possibile venga sistemato eventuale guasto e riportare l’utilizzo dell’acqua nelle tombe dei defunti.

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Manfredonia.