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Cicloamatori Vieste doppio podio: ancora Bodinizzo, ancora Cavaliere!

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ASD Cicloamatori Vieste, che conquista due importanti piazzamenti di categoria in due diverse competizioni del calendario ciclistico amatoriale. Gli uomini di punta della squadra non si sono fatti attendere e hanno subito portato risultati importanti per i colori del team viestano.

Alla Granfondo Tratturo Magno, disputata in Abruzzo con un percorso che attraversa diversi centri e paesi dell’area del Tratturo Magno, Matteo Bodinizzo ha conquistato un eccellente secondo posto di categoria, distinguendosi in una gara impegnativa e molto partecipata.

Ottima prestazione anche nelle Marche, dove a Castelfidardo si è svolta un’altra importante competizione del calendario ciclistico amatoriale. Qui Michele Cavaliere ha conquistato un meritato terzo posto di categoria, confermando il suo ottimo stato di forma e la competitività del team.

Due piazzamenti che premiano il lavoro, la passione e la costanza degli atleti dell’ASD Cicloamatori Vieste, sempre presenti e competitivi nelle principali manifestazioni ciclistiche.

La società desidera infine ringraziare le società organizzatrici delle due manifestazioni, in particolare ASD Cycle Promozione Ciclismo per la Granfondo Tratturo Magno e ASD Bike Club per il Trofeo Bionexus 2026, per l’ottima organizzazione degli eventi, la qualità dei percorsi e l’accoglienza riservata agli atleti.