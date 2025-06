[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciclo pedalata nei 5 Reali Siti – II Edizione

Domenica 15 giugno 2025, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, torna l’attesissima Ciclo pedalata nei 5 Reali Siti, giunta alla sua seconda edizione. L’evento, escursionistico e non competitivo, si svolgerà lungo un percorso di 60 km immerso nella natura e nella storia dei comuni di Stornara, Stornarella, Ordona, Carapelle e Orta Nova, nella provincia di Foggia.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Stornara, attraverso l’Assessorato allo Sport, in

collaborazione con le associazioni ciclistiche del territorio e con il coinvolgimento attivo degli altri comuni dei 5 Reali Siti, in un’ottica di valorizzazione congiunta dell’identità culturale e paesaggistica dell’area.

Un modello di cooperazione che potrebbe ispirare, per le future edizioni, formule diverse di svolgimento, come ad esempio una partenza e un arrivo in comuni differenti, sempre nel

rispetto dell’appartenenza all’ambito territoriale dei 5 Reali Siti.

Organizzata da Trattour APS – FIAB Cerignola, in collaborazione con le associazioni ASD

Veloclub Stornara e Stornarabike, e con il supporto di Stornara Sanitas, la manifestazione è patrocinata dai Comuni dei 5 Reali Siti e dal Distretto Provinciale del CONI di Foggia.

Un viaggio tra storia, fede e bellezza

Il percorso si snoderà tra strade secondarie, sterrati e tratti ciclabili, toccando i principali luoghi d’interesse del territorio: dai murales di Stornara, alla via Francigena Traianea, dagli scavi archeologici di Herdonia al Santuario dell’Incoronata, passando per il parco naturale del Bosco Incoronata, il torrente Carapelle e le campagne del Tavoliere. L’iniziativa vuole coniugare mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione del patrimonio locale.

Un evento accessibile e sicuro.

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di MTB, Gravel ed E-MTB.

Il percorso di difficoltà media sarà assistito da guida ciclo escursionistica certificata, presidio

medico e volontari agli incroci. È previsto un ristoro intermedio al Santuario dell’Incoronata e un pranzo finale su richiesta presso Massaria AgriResort Stornara.

Quota di partecipazione con Bici propria:

€uro 10,00 a persona, comprensiva di assicurazione, assistenza e ristori.

Possibilità di Noleggiare E-MTB Thok: Euro 30,00 a persona incluso Casco

(Info: Thok Point Innovare – Tel. 348.3919700)

Partner & Sponsor

Un caloroso ringraziamento va a chi ha reso possibile l’evento:

Sponsor istituzionali e accademici:

 Ersaf – Polo di ricerca e studi universitario

 Rotary Club Cerignola

Sponsor privati:

 Vertical S.r.l

 Solution Technology

 Cantine Apulia

 Agriresort “Massarìa” (location di partenza e arrivo)

 RDR Bikes

 Thok Point Innovare (Noleggio E-MTB) Tel. 348.3919700

INFO & ISCRIZIONI ON LINE:

Per partecipare all’evento occorre effettuare iscrizione On Line sul sito web

www.trattour.it

Per ulteriori info scrivere a info@trattour.it