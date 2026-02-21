C’è Posta per Te e Ciao Maschio, ospiti del 21 febbraio 2026: ecco tutte le anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sabato televisivo del 21 febbraio 2026 si prepara a offrire due appuntamenti molto attesi dal pubblico: C’è Posta per Te su Canale 5 e Ciao Maschio su Rai 1. Due programmi diversi per tono e linguaggio, ma accomunati dalla capacità di raccontare emozioni, storie personali e momenti che restano impressi.

La serata sarà divisa tra sorprese, confessioni e ospiti pronti a mettersi in gioco. Chi arriverà negli studi di Maria De Filippi? E quali volti accoglierà Nunzia De Girolamo nel suo talk? Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

C’è Posta per Te del 21 febbraio 2026: ospiti in aggiornamento

La settima puntata di C’è Posta per Te andrà in onda alle 21.20 su Canale 5. Come accade spesso, la produzione mantiene il massimo riserbo sugli ospiti fino a poche ore dalla messa in onda. Una strategia che negli anni ha alimentato la curiosità del pubblico e ha contribuito al successo del people show.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma dalle anticipazioni legate alle registrazioni effettuate negli studi Elios di Roma emergono alcuni nomi che non sono ancora apparsi in questa edizione. Tra i più attesi ci sono Federica Pellegrini, Matteo Berrettini e Gigi D’Alessio, tutti già annunciati come ospiti della stagione ma non ancora presenti nelle prime puntate.

Ciao Maschio del 21 febbraio 2026: ospiti e anticipazioni della puntata

Nel pomeriggio, alle 17.05, Rai 1 proporrà una nuova puntata di Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo che continua a distinguersi per il tono diretto e per la capacità di portare gli ospiti a raccontarsi senza filtri. Anche questa settimana il programma riunirà tre personalità molto diverse tra loro, creando un confronto vivace e spesso sorprendente.

In studio arriverà Rosa Chemical, artista che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per stile, provocazioni e libertà espressiva. Accanto a lui ci sarà Enrico Melozzi, direttore d’orchestra dal carattere deciso, noto per la sua schiettezza e per la capacità di animare ogni discussione. A completare il trio sarà Beppe Convertini, volto familiare della televisione Rai, pronto a condividere aneddoti personali e riflessioni sul suo percorso professionale.

La puntata si aprirà con una telefonata a sorpresa a un’ex protagonista di Ballando con le Stelle, scelta che promette un momento inatteso e potenzialmente molto divertente.

Nunzia De Girolamo guiderà il confronto toccando temi come amore, fragilità, identità e maschere pubbliche, elementi centrali nel format che negli anni ha conquistato una fetta di pubblico sempre più affezionata.

Dove vedere C’è Posta per Te e Ciao Maschio: orari e streaming

Il sabato del 21 febbraio 2026 seguirà la consueta programmazione:

• Ciao Maschio alle 17.05 su Rai 1

• C’è Posta per Te alle 21.20 su Canale 5

Entrambi i programmi saranno disponibili in streaming, Ciao Maschio su RaiPlay, mentre C’è Posta per Te su Mediaset Infinity, piattaforme che permettono di rivedere le puntate, recuperare le interviste e accedere ai contenuti extra.

Il pubblico potrà così seguire l’intero pomeriggio e la prima serata tra racconti, sorprese e ospiti che promettono di animare uno dei sabati televisivi più ricchi della stagione.