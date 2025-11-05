[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CIA Puglia e Italia Olivicola: “Settore olivicolo-oleario sotto l’attacco delle speculazioni”

L’incontro con La Pietra, la richiesta di azioni di controllo per tutelare i produttori e i consumatori

Inizio della campagna olivicola segnato dal rischio rappresentato da prezzi anomali e azioni illegali

La Puglia olivicola sotto l’attacco di speculazioni, olio contraffatto e spacciato per extravergine, prezzi anomali: l’inizio della campagna olivicola, nella regione leader per quantità e qualità prodotta, è fortemente esposto ai rischi che derivano dalla concorrenza sleale e da un anomalo abbassamento dei prezzi dovuto a manovre speculative. A lanciare l’allarme sono Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Per questo motivo ieri, martedì 4 novembre, il presidente di Italia Olivicola e di Cia Puglia, Gennaro Sicolo, insieme a Francesco Losito di CIA Bat, ha incontrato a Roma Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario all’Agricoltura.

“Nel corso dell’incontro”, ha spiegato Sicolo, “abbiamo manifestato al sottosegretario le crescenti preoccupazioni del settore olivicolo-oleario rispetto ai rischi che il mercato dell’olio sia condizionato artatamente e in modo illegale. Abbiamo chiesto un deciso intervento del Governo per rafforzare le azioni di controllo e contrasto contro fenomeni speculativi e criminali che minacciano di alterare il mercato con gravi conseguenze sui nostri produttori e rischi elevati per la salute dei consumatori”.