Christian Abbiati, Filippo Galli e Luca Serafini a Manfredonia per celebrare i 3 anni del Club Milan

Giovedì 26 Giugno dalle ore 20.00 presso il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia si svolgerà il party per celebrare i primi 3 anni del Club Milan di Manfredonia.

Grandi ospiti per una serata che si preannuncia indimenticabile per i tifosi del Milan. Il grande portiere Christian Abbiati, lo storico difensore Filippo Galli ed il noto giornalista Luca Serafini insieme sul palco per omaggiare tutti i tifosi del Milan di Manfredonia e dintorni.

Michele Lo Russo, presidente del Milan Club Paolo Maldini di Manfredonia: “Sarà una giornata importante per il nostro club, in 3 anni abbiamo creato un movimento in città che abbracciando i colori rossoneri, spazia dalla cultura, allo sport. Dal sano associazionismo motore e propulsore di attività di aggregazione di una comunità. La grande famiglia del Milan in questi tre anni si è unita più che mai portando avanti una grande passione comune” Prosegue il presidente: “In questi anni abbiamo portato grandi campioni del Milan in città, da Franco Baresi a Chicco Evani fino a questa grande Festa che vedrà insieme a noi il portiere di mille avventure Christian Abbiati, un grande difensore del muro rossonero Filippo Galli (che già ci è venuto a trovare in passato ed è voluto tornare) ed infine un grande giornalista del mondo rossonero Luca Serafini. Non potevamo desiderare di meglio per celebrare questi magnifici primi tre anni insieme.

L’evento si svolgerà nella splendida location del Maiorano Boutique Hotel, prima i tre ospiti parleranno ai tifosi e dopo tutti nel bellissimo Rooftoop del Maiorano per un ricco buffet insieme.