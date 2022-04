Chjéne Chjéne, Giornata in Natura sul Gargano

Pronti a trascorrere una giornata in natura nel Parco Nazionale del Gargano?

Il 10 aprile sarà una giornata da ricordare per gli Amanti della Natura.Trekking, MTB e E-Bike, Equitazione…

Ce n’è per tutti i gusti.Partiremo dalla Valle di Sitizzo, tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, zona piena di orchidee selvatiche in questo momento dell’anno.

Partiremo alla scoperta di questa zona poco conosciuta del Gargano, in Bici, a Cavallo o con un bel Trekking. L’esperienza si conclude con una degustazione di prodotti biologici preparati dall’Azienda Agricola SITIZZO – Esperienza in Bici a cura di MooVeng!

Contatto Michele (whatsapp 3289559567)Partiremo in MTB o E-Bike alla scoperta della Valle di Sitizzo piena di orchidee selvatiche. Attraverseremo il Bosco Quarto per completare il nostro giro in località piscine Pantolfe, zona di abbeveramento di animali selvatici e non.L’esperienza si conclude con una degustazione di prodotti biologici preparati dall’Azienda Agricola SITIZZO.

Il prezzo per noleggio E-BIKE, compresa di degustazione è di 35 euro.

Il prezzo per noleggio di MTB, compresa di degustazione è di 25 euro.

Sarà possibile effettuare l’esperienza scegliendo uno dei seguenti orari:

(9 e 30) (11 e 30) (15)

Per prenotare scrivere a Michele (whatsapp 3289559567)Se avete la vostra MTB o E-Bike potrete partecipare liberamente (prenotandosi cmq) e prendere parte alla degustazione opzionale di prodotti tipici al costo di 10 euro a persona. – Esperienza a cavallo, adatta ai più piccoli, contatto Leonardo (3409747854)Esperienza incredibile per i più piccoli, che potranno effettuare il “battesimo della sella” la prima lezione per iniziare a cavalcare.L’esperienza si conclude con una degustazione di prodotti biologici preparati dall’Azienda Agricola SITIZZO.Il costo della degustazione è di 10 euro a persona (5 euro per i bambini sotto i 13 anni)Esperienza del “battesimo della sella” è da prenotare a Leonardo (3409747854). – Trekking di Monte Spigno organizzato da Gargano NaTour, contatto Domenico, info al link

https://www.garganonatour.it/…/trekking-ad-anello…/

La partenza del Trekking è prevista alle 9 e 30 dall’Azienda Agricola Sitizzo.L’esperienza si conclude con una degustazione di prodotti biologici preparati dall’Azienda Agricola SITIZZO