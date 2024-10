Chieti, uomo di Foggia adesca donna su app per incontri e tenta di rapinarla

I Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni originario di Foggia ma residente in quel centro, per il reato di tentata rapina e lesioni personali.

L’uomo, dopo aver adescato la vittima su un’app per incontri, utilizzando una foto non veritiera, era riuscito ad ottenere un appuntamento con la stessa, nel corso del quale aveva tentato di impossessarsi del telefono cellulare e dei soldi.

Gli accertamenti tempestivi hanno permesso di individuare subito l’aggressore, rilevando pure che lo stesso risulta essere noto per altri episodi simili commessi sul territorio.