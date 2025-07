Chiara Nasti si sfoga: “Fare la mamma è più faticoso di lavorare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chiara Nasti, influencer napoletana seguita da circa 2 milioni di follower su Instagram, si è recentemente sfogata sui social riguardo alla sua esperienza di mamma. Dopo un mese di vacanza in famiglia in Spagna con il marito, il calciatore Mattia Zaccagni, e le loro due figlie, Nasti ha voluto condividere alcune riflessioni sulla realtà della maternità, spesso fraintesa o minimizzata.

Le stories su Instagram di Chiara Nasti

In una serie di stories su Instagram, Chiara ha mostrato alcuni momenti della quotidianità con la piccola Dea, affermando scherzosamente che i risvegli notturni e i capelli della secondogenita la “devastano”. Poi, ha chiarito il suo punto di vista: “Quando mi dicono: ‘Hai fatto un mese di vacanza a giugno’, rispondo che un lavoro è, altro che vacanza”. La influencer ha sottolineato come essere mamma sia più faticoso di un mestiere tradizionale, e che questa realtà spesso viene sottovalutata: “Avrei preferito lavorare… perché essere mamma è più duro di un mestiere. Ma nessuno lo dice”.

Nonostante le sfide, Chiara si è detta grata e fortunata, precisando che i nonni spesso si offrono di aiutare, ma che comunque preferisce non andare in vacanza per non allontanarsi dai figli. La Nasti sta ora trascorrendo alcuni giorni di relax in montagna, ma il suo sfogo ha riacceso dibattiti sulla percezione della maternità e sui privilegi percepiti da alcune influencer. La sua testimonianza ha offerto un’immagine più autentica e sincera della gravidanza e della maternità, spesso dipinte con tinte troppo idilliache sui social.