Chiara Iezzi, chi è l’ex marito Mehir Cohen: la storia d’amore, la conversione e il matrimonio segreto

La vita privata di Chiara Iezzi ha sempre attirato curiosità, soprattutto per la relazione con l’ex marito Mehir Cohen, un uomo che ha segnato profondamente il suo percorso personale. La cantante, diventata famosa insieme alla sorella Paola, ha raccontato solo in rare occasioni i dettagli di quel legame, vissuto lontano dai riflettori e caratterizzato da scelte importanti, come la conversione all’ebraismo.

Una storia intensa, discreta e fuori dagli schemi, che ancora oggi suscita domande. Chi era davvero Mehir Cohen? Come si sono conosciuti? E perché il loro matrimonio, celebrato in gran segreto, è poi finito? Scopriamolo insieme.

Chi è Mehir Cohen: origini, lavoro e un profilo estremamente riservato

L’ex marito di Chiara Iezzi, Mehir Cohen, è nato in Israele nel 1962 ed è un imprenditore che ha sempre mantenuto una vita lontana dai media. Ha vissuto tra Israele e Los Angeles e, oltre alla sua attività professionale, ha ricoperto il ruolo di cohen, figura sacerdotale della tradizione ebraica.

Questo elemento ha avuto un peso importante nella relazione con Chiara, perché un cohen può sposare solo donne ebree dalla nascita. Per questo motivo la cantante ha scelto di convertirsi all’ebraismo, un gesto che racconta la profondità del loro legame e la volontà di costruire un futuro insieme.

La coppia si è sposata nel 2014 con una cerimonia a Cipro, organizzata in totale riservatezza. Chiara ha raccontato che quel giorno furono presenti solo l’officiante greco e due testimoni trovati sul posto. Una scelta che rispecchia il carattere di Mehir, da sempre poco incline alla visibilità pubblica.

La storia d’amore con Chiara Iezzi: conversione, matrimonio e un legame fuori dagli schemi

Il rapporto tra Chiara Iezzi e Mehir Cohen è stato intenso e complesso. La cantante ha spiegato che la loro storia era “fuori dalle righe”, segnata da differenze culturali e religiose che richiedevano impegno e comprensione. La conversione all’ebraismo è stata una scelta meditata, nata dal desiderio di condividere pienamente la vita dell’uomo che amava.

Nonostante l’amore e la volontà di costruire una famiglia, il matrimonio è durato pochi anni. I motivi della separazione non sono mai stati chiariti del tutto. Chiara ha lasciato intendere che la religione potrebbe aver creato difficoltà, ma non ha mai voluto entrare nei dettagli.

In un’intervista del 2019 ha parlato di Mehir come del suo ex marito, spiegando che tra loro era rimasto un rapporto sereno, fatto di rispetto e collaborazione. Cohen l’ha anche seguita sul set di un docufilm girato a Los Angeles, segno che il legame umano non si è spezzato del tutto.

La cantante ha sempre mantenuto grande discrezione sulla sua vita privata, evitando di esporre l’ex marito o di raccontare particolari che potessero violare la sua riservatezza. È un tratto che l’ha sempre contraddistinta: proteggere ciò che considera davvero importante.

La vita di Chiara Iezzi oggi: riservatezza, lavoro e un presente lontano dal gossip

Oggi Chiara Iezzi appare concentrata sulla sua carriera artistica e sui progetti personali. Dai suoi profili social non emergono indizi su nuove relazioni, e tutto lascia pensare che preferisca mantenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori.

La fine del matrimonio con Mehir Cohen non ha cancellato il rispetto reciproco, ma ha segnato la chiusura di un capitolo importante, fatto di scelte coraggiose e di un amore che l’ha portata a cambiare profondamente.

La cantante continua a raccontarsi attraverso la musica, la recitazione e i progetti creativi, mostrando una maturità che nasce anche dalle esperienze vissute. La storia con Mehir Cohen resta una parte significativa del suo percorso, un legame che ha influenzato la sua vita personale e spirituale.