Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme a Ibiza

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano aver ritrovato il loro equilibrio amoroso durante un’estate all’insegna della riconciliazione. Dopo un periodo di crisi, che aveva fatto temere una separazione definitiva, i due sembrano aver riscoperto la passione e la serenità.

La conferma in una foto

A confermarlo è una foto condivisa da Deianira Marzano, in cui Chiara appare abbracciata a una fan, scattando un selfie, con Tronchetti Provera che si intravede alle sue spalle. La scena è stata scattata a Ibiza, dove l’influencer si trova con i figli Leone e Vittoria, insieme ad alcuni amici. Non è ancora chiaro se i due fossero a una festa o semplicemente passeggiando, ma ciò che conta è l’impressione di un riavvicinamento tangibile. Le voci di una crisi erano emerse a maggio, a causa di divergenze sui progetti futuri e sulla visione della vita insieme, ma sembra che il tempo e la distanza abbiano aiutato entrambi a riflettere e a capire che il loro sentimento è più forte delle differenze. La foto conferma un possibile nuovo inizio per la coppia, che potrebbe aver superato le difficoltà del passato.