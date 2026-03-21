Chi sono i figli di Pierpaolo Pretelli, Kian e Leonardo: età, madri e come il rapporto con loro

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La vita di Pierpaolo Pretelli, oggi conduttore e volto televisivo amatissimo, è cambiata profondamente grazie alla paternità. Dietro l’immagine del ragazzo arrivato in tv come velino e poi consacrato dal Grande Fratello Vip, c’è un uomo che ha costruito la sua identità anche attraverso il ruolo di padre.

I suoi figli, Leonardo e Kian, rappresentano due capitoli diversi della sua vita, nati da relazioni differenti ma uniti da un affetto che Pretelli racconta spesso con emozione.

Chi sono i bambini? Chi sono le loro madri? E come vive oggi Pierpaolo il rapporto con due figli che crescono in continenti diversi? Scopriamolo insieme

Leonardo, il primogenito: età, madre e un legame forte nonostante la distanza

Il primo figlio di Pierpaolo Pretelli si chiama Leonardo ed è nato nel 2017 dalla relazione con la modella e attrice cubana Ariadna Romero. Quando è diventato padre per la prima volta, Pierpaolo aveva appena ventisei anni e stava ancora costruendo la sua carriera. La relazione con Ariadna è poi finita, ma il rapporto con il figlio è rimasto un punto fermo della sua vita.

Leonardo vive a Miami con la madre, trasferitasi negli Stati Uniti per lavoro. Questa distanza ha inevitabilmente cambiato la quotidianità di Pretelli, che vede il bambino poche volte l’anno, ma che non ha mai smesso di essere presente.

In un’intervista ha raccontato che il pensiero di Leo lo accompagna ogni giorno, anche quando gli impegni lo portano lontano. Il loro legame è fatto di videochiamate, viaggi e momenti intensi vissuti durante le visite estive.

Kian, il secondo figlio: la storia con Giulia Salemi e una paternità più matura

Il secondo figlio di Pierpaolo Pretelli si chiama Kian ed è nato il 10 gennaio 2025 dalla relazione con Giulia Salemi, conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip. La loro storia, nata sotto gli occhi del pubblico, è diventata negli anni una relazione stabile, costruita con equilibrio e complicità.

Pierpaolo ha raccontato di vivere la paternità in modo diverso rispetto al passato. Oggi ha otto anni in più rispetto alla nascita di Leonardo e si sente più consapevole, più preparato e più capace di affrontare le sfide che lo attendono.

È stato lui a scegliere il nome Kian, ispirato alle origini persiane di Giulia, dopo averlo letto in un messaggio ricevuto sui social. La nascita del bambino ha rafforzato il legame tra i due ex gieffini, che hanno condiviso con i fan la gioia del momento.

Giulia ha costruito un rapporto speciale anche con Leonardo, tanto che Pierpaolo ha raccontato di averla presentata al figlio solo quando era certo della solidità della relazione. Ariadna Romero, madre di Leo, ha confermato che tra la Salemi e il bambino è nato un feeling naturale, segno di una famiglia allargata che funziona.

Il rapporto tra i fratelli e il ruolo di Pierpaolo Pretelli come padre

Nonostante la distanza geografica, il rapporto tra Leonardo e Kian è nato sotto i migliori auspici. Il primogenito ha accolto con entusiasmo l’arrivo del fratellino e continua a mostrarsi affettuoso e protettivo.

Pierpaolo, dal canto suo, vive la paternità come un percorso in continua evoluzione, cercando di essere presente per entrambi, anche quando gli impegni e la distanza rendono tutto più complesso.

Il conduttore ha più volte sottolineato quanto la famiglia sia diventata il centro della sua vita.

Leonardo rappresenta la sua forza, il suo primo grande amore da padre.

Kian, invece, è il simbolo di una nuova maturità, di un percorso personale che lo ha portato a vivere l’amore con maggiore consapevolezza. Accanto a lui c’è Giulia Salemi, che non solo è la madre del suo secondo figlio, ma anche una figura importante per Leonardo. La coppia ha raccontato di desiderare, un giorno, anche una bambina, un sogno che entrambi hanno condiviso con il sorriso.