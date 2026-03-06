Chi sono i concorrenti di Canzonissima 2026? Milly Carlucci svela il cast

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ritorno di Canzonissima segna uno degli eventi più attesi della primavera televisiva. Dopo oltre cinquant’anni dall’ultima edizione, lo storico varietà musicale torna su Rai 1 con una veste moderna e una guida d’eccezione: Milly Carlucci.

La conduttrice ha lavorato a lungo per riportare in vita un titolo che appartiene alla memoria collettiva, puntando su un cast ricco di nomi importanti e su una formula che unisce nostalgia e innovazione. Chi salirà sul palco? Quando inizierà il programma? E quali sono le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime settimane? Scopriamolo insieme.

Il cast di Canzonissima 2026: i concorrenti confermati e il ritorno dei grandi interpreti

La nuova edizione di Canzonissima debutterà il 21 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 e porterà sul palco dodici artisti chiamati a reinterpretare brani iconici della musica italiana. Le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, accompagnate da una grande orchestra, elemento che riporta il varietà alle atmosfere dei grandi show del passato.

Tra i nomi confermati spiccano Riccardo Cocciante, annunciato già durante il Festival di Sanremo, e Elio e le Storie Tese, che hanno ufficializzato la loro partecipazione con un video ironico sui social. La presenza degli “Elii” rappresenta uno dei colpi più sorprendenti messi a segno da Milly Carlucci, che ha voluto un cast capace di unire generazioni diverse.

Accanto a loro, secondo le anticipazioni più accreditate, ci saranno Patty Pravo, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Nina Zilli e Massimo Ranieri, che tornerebbe così nel programma che lo vide trionfare negli anni Settanta. Un insieme di artisti che racconta la storia della musica italiana, ma anche la sua evoluzione più recente.

Il regolamento prevede che a competere siano le canzoni, non gli artisti. Il voto finale sarà determinato dai cantanti stessi e dal pubblico social, mentre la giuria avrà un ruolo di commento e analisi, senza incidere sulla classifica.

Quando inizia Canzonissima: data, location e novità del format

Canzonissima andrà in onda dal 21 marzo 2026, occupando il sabato sera di Rai 1. La scelta della collocazione non è casuale: la rete punta a una sfida diretta con i programmi di punta della concorrenza, sfruttando il richiamo di un titolo storico e la popolarità di Milly Carlucci.

Le puntate saranno registrate all’Auditorium del Foro Italico, che ospiterà per l’ultima volta un grande show prima del trasferimento del team di Ballando con le Stelle a Saxa Rubra. La scenografia sarà pensata per unire elementi vintage e soluzioni moderne, con un impianto musicale che valorizza l’orchestra dal vivo.

Ogni serata proclamerà una “Canzonissima di puntata”, mentre nell’ultima verrà decretato il brano vincitore assoluto. Il meccanismo di voto, che coinvolge sia gli artisti sia il pubblico, punta a creare un clima di competizione trasparente e dinamico, lontano dai format tradizionali.

Indiscrezioni e retroscena: le scelte di Milly Carlucci e i nomi ancora in trattativa

Le indiscrezioni sul cast non si sono fermate ai nomi già confermati. Nelle ultime settimane si è parlato anche di trattative con altri artisti legati alla storia della musica italiana. Tra i più citati ci sono Patty Pravo, reduce dal Festival di Sanremo 2026, e Massimo Ranieri, che potrebbe tornare come ospite speciale o concorrente, riportando sul palco la sua esperienza nelle edizioni storiche del programma.

Si è parlato anche di un tentativo di coinvolgere Marco Travaglio come giurato, proposta che non sarebbe andata in porto. La giuria, infatti, avrà un ruolo più critico che decisionale, lasciando il peso del voto ai cantanti e al pubblico.

La strategia di Milly Carlucci sembra chiara: costruire un cast che unisca tradizione e contemporaneità, puntando su interpreti che possano dare nuova vita a brani storici senza perdere l’identità originale del programma. Il ritorno di Canzonissima arriva in un momento in cui la televisione sta riscoprendo i grandi format del passato, ma con un linguaggio più vicino al pubblico di oggi.