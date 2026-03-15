Chi sono i 5 ex mariti di Patty Pravo: storie, matrimoni e la trigamia

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La vita sentimentale di Patty Pravo è sempre stata avvolta da un’aura di fascino, mistero e libertà assoluta, proprio come la sua musica. Nel corso degli anni, la cantante ha vissuto relazioni intense, spesso fuori dagli schemi, che hanno contribuito a costruire il mito della “ragazza del Piper”.

Cinque matrimoni, ognuno diverso dall’altro, hanno scandito tappe importanti della sua vita privata, tra passioni travolgenti, incontri inattesi e scelte che raccontano una donna capace di seguire solo ciò che sentiva davvero.

Chi erano gli uomini che hanno condiviso un pezzo di strada con lei? Quali storie si nascondono dietro quei “sì” detti in momenti così diversi? E come hanno influenzato la sua vita artistica e personale? Scopriamolo insieme.

Gordon Fagetter e Franco Baldieri: gli inizi tra musica, colpi di fulmine e scelte impulsive di Patty Pravo

Il primo matrimonio di Patty Pravo risale alla fine degli anni Sessanta, quando incontra Gordon Fagetter, batterista inglese dei Ryan Three. L’incontro avviene al Piper di Roma, luogo simbolo della sua ascesa artistica. La loro storia nasce in un clima di libertà creativa e sperimentazione musicale, e nel 1968 i due decidono di sposarsi in Inghilterra.

Un’unione breve, segnata da un amore giovane e irrequieto, che si conclude dopo due anni. I documenti del matrimonio non arrivarono mai in Italia, dettaglio che contribuì a rendere quella relazione quasi leggendaria.

Poco dopo, nella vita della cantante entra Franco Baldieri, arredatore e antiquario. Il loro incontro è immediatamente travolgente, tanto che Patty raccontò di aver deciso di sposarlo la mattina successiva alla prima notte insieme.

Il matrimonio, celebrato in modo anticonvenzionale – lei in pelliccia e pigiama – riflette perfettamente lo spirito libero della cantante. Tuttavia, la relazione si interrompe quando Baldieri le confessa la propria omosessualità. Patty lascia la casa quella stessa sera, mentre lui si trasferisce in Brasile per ricominciare altrove.

Un amore intenso, breve, ma fondamentale per comprendere la capacità della cantante di vivere ogni emozione senza riserve.

Riccardo Fogli e Paul Jeffrey: passioni travolgenti tra musica, fughe e nuovi inizi di Patty Pravo

Negli anni Settanta, la vita sentimentale di Patty Pravo si intreccia nuovamente con il mondo della musica. È il periodo in cui incontra Riccardo Fogli, allora chitarrista dei Pooh. Entrambi sposati, vivono una relazione che scuote profondamente le loro vite.

Fogli lascia la band, spinto anche dalla cantante, e nel 1973 i due si sposano in Scozia con un rito celtico. La loro storia, però, dura poco: dopo due anni, Fogli decide di tornare dalla sua prima moglie.

Un amore che ha fatto discutere, ma che ha segnato un’epoca e ha mostrato ancora una volta quanto Patty fosse capace di vivere seguendo solo il proprio cuore.

La cantante si trasferisce poi a Londra, dove incontra Paul Martinez e Paul Jeffrey, musicisti con cui collabora durante la registrazione di un disco di Vangelis.

Il legame con Jeffrey diventa presto sentimentale e i due si sposano negli Stati Uniti. La relazione, però, si intreccia con quella professionale, e per un periodo Patty vive una storia complessa che coinvolge entrambi i musicisti. Jeffrey diventa ufficialmente il suo quarto marito, mentre Martinez resta una figura importante nella sua vita artistica.

Jack Edward Johnson: l’ultimo matrimonio e il caso della “trigamia”

L’ultimo dei cinque mariti di Patty Pravo è Jack Edward Johnson, chitarrista conosciuto nei primi anni Ottanta. Inizialmente tra loro non scorre buon sangue, ma la distanza si trasforma presto in attrazione.

Nel 1981 decidono di sposarsi, ma la situazione sentimentale della cantante è tutt’altro che semplice. Patty scopre infatti di risultare ancora sposata con due dei suoi ex mariti, dando vita a un caso singolare che lei stessa ha definito “trigamia”.

L’avvocato la rassicura: la bigamia è punita, ma la trigamia non è contemplata dal codice penale. Una vicenda che sembra uscita da un romanzo, ma che racconta perfettamente la vita fuori dagli schemi della cantante.

Il matrimonio con Johnson si conclude dopo qualche tempo, ma resta uno dei capitoli più affascinanti della sua storia sentimentale, fatto di passioni, fughe e scelte che solo una donna come Patty Pravo avrebbe potuto vivere con tanta naturalezza.