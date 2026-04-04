Chi è Veronica Ruggeri, inviata delle Iene: età, carriera, vita privata ed ex fidanzati

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Tra i volti più riconoscibili della televisione italiana c’è senza dubbio Veronica Ruggeri, inviata e conduttrice de Le Iene, capace di unire ironia, determinazione e una presenza scenica che l’ha resa una delle protagoniste più amate del programma. La sua storia professionale è ricca di cambiamenti, scelte coraggiose e colpi di scena, così come la sua vita privata, spesso finita al centro dell’attenzione mediatica per via delle sue relazioni sentimentali.

Oggi Veronica torna sotto i riflettori anche grazie al suo primo romanzo, mentre il pubblico continua a chiedersi: chi è davvero Veronica Ruggeri? Qual è il suo percorso? E cosa sappiamo dei suoi amori, dagli ex più noti alle voci su una nuova relazione? Scopriamolo insieme.

Dalla provincia di Parma alla TV nazionale: la carriera di Veronica Ruggeri

Per raccontare la storia di Veronica Ruggeri bisogna partire dal 1991, anno della sua nascita a Borgotaro, in provincia di Parma. Dopo la maturità scientifica, Veronica sceglie inizialmente la strada militare, un percorso che sorprende molti e che lei stessa ha raccontato come una fase importante della sua crescita personale.

La vita, però, la porta presto altrove: decide di iscriversi alla facoltà di Economia dell’Università di Parma, aprendo la porta a nuove possibilità.

La svolta arriva nel 2011, quando partecipa a Miss Italia, esperienza che le permette di farsi notare e di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da lì arrivano le prime collaborazioni con televisioni locali, servizi fotografici e la conduzione di eventi legati al mondo della comicità, in particolare con artisti di Zelig.

Il salto definitivo avviene quando entra nella squadra de Le Iene, inizialmente come inviata e poi, dal 2019, anche come conduttrice.

Il suo stile diretto, la capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e la sua ironia pungente la rendono una delle figure più apprezzate del programma.

Per ironia della sorte, dopo aver rinunciato alla carriera militare, Veronica finisce comunque per indossare una “divisa”: quella iconica delle Iene.

Negli ultimi anni ha ampliato il suo percorso televisivo conducendo Pensavo Fosse Amore su La5 e Real Time, un format dedicato alle relazioni sentimentali che le ha permesso di mostrare un lato più empatico e narrativo.

Oggi è anche autrice: il suo primo romanzo, Ti prego, non dirmi bugie, è già molto atteso e lei stessa lo ha presentato con una frase che è diventata virale: “Se ti fa dubitare di te, non è amore.”

Vita privata di Veronica Ruggeri: amori, ex fidanzati e nuovi inizi

La vita sentimentale di Veronica Ruggeri è stata spesso al centro dell’attenzione, complice la sua popolarità e il fatto che alcuni dei suoi ex siano volti noti della TV.

Il primo amore conosciuto dal grande pubblico è quello con il calciatore Gianmario Comi, relazione che precede il suo ingresso a Le Iene.

Successivamente Veronica si lega a Stefano Corti, anche lui inviato del programma, con cui vive una storia importante fino al 2019.

Dopo la fine della relazione con Corti, nella sua vita arriva un altro collega: Nicolò De Devitiis. La loro storia dura cinque anni e si conclude nel 2024, con un addio che fa molto discutere.

Negli ultimi mesi, però, si parla di una possibile nuova fiamma: Giuseppe Zingaro, membro del duo musicale Viito.

Veronica, oggi 35enne, sembra vivere una fase di rinascita personale, divisa tra nuovi progetti professionali, un libro che racconta molto di lei e una vita privata che, pur restando riservata, continua a incuriosire il pubblico.

Chi è Veronica Ruggeri oggi: tra TV, scrittura e una nuova consapevolezza

Oggi Veronica Ruggeri è una delle figure più versatili della televisione italiana. Inviata, conduttrice, autrice e ora anche scrittrice, ha costruito una carriera che unisce determinazione e leggerezza, professionalità e spontaneità.

La sua storia personale, fatta di scelte coraggiose, amori importanti e qualche ferita, è diventata parte del suo racconto pubblico, ma sempre con un equilibrio che le permette di mantenere una certa riservatezza.

Il suo romanzo, le nuove avventure televisive e la possibilità di una nuova relazione segnano un momento di grande evoluzione per lei.

E mentre continua a raccontare storie nelle sue inchieste, il pubblico continua a seguire anche la sua, con la stessa curiosità con cui si seguono le protagoniste delle serie più amate.