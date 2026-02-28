Chi è Marco, il fidanzato di Lisa Vittozzi età, lavoro e il ruolo nella vita della campionessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione 2026 ha consacrato Lisa Vittozzi come una delle figure più forti e complete del biathlon mondiale. Le vittorie, le medaglie e i podi hanno raccontato una carriera costruita con disciplina e talento, ma dietro ai successi c’è anche una vita privata che ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso.

Accanto a lei c’è Marco, il compagno che da dodici anni condivide gioie, sacrifici e momenti difficili.

La loro storia è rimasta sempre lontana dai riflettori, ma negli ultimi mesi l’atleta ha raccontato quanto il sostegno di Marco sia stato decisivo. Chi è l’uomo che le sta accanto? Che lavoro fa? E come ha contribuito alla rinascita sportiva di Lisa? Scopriamolo insieme.

Chi è Marco, il fidanzato di Lisa Vittozzi: lavoro, origini e vita lontana dai riflettori

Marco vive e lavora a Santo Stefano di Cadore, un comune del bellunese di poco più di duemila abitanti. Gestisce due bar del paese, un’attività che lo tiene radicato al territorio e che racconta molto del suo carattere: concreto, riservato e legato alla quotidianità.

La relazione con Lisa Vittozzi dura da dodici anni, un periodo lungo che ha attraversato cambiamenti, trasferte e stagioni sportive intense. Nonostante la notorietà crescente della campionessa, Marco ha sempre mantenuto un profilo discreto, preferendo restare dietro le quinte e sostenere la compagna senza cercare visibilità.

Il loro legame è cresciuto insieme alla carriera di Lisa, diventando un punto fermo in un mondo che spesso richiede equilibrio e stabilità. L’atleta ha raccontato più volte quanto la presenza di Marco sia stata fondamentale, soprattutto nei momenti più complessi della sua vita professionale.

Il ruolo di Marco nella rinascita di Lisa Vittozzi: sostegno, equilibrio e vita condivisa

La carriera di Lisa Vittozzi non è stata solo medaglie e successi. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’atleta ha raccontato di aver attraversato un periodo segnato da attacchi d’ansia che avevano compromesso le prestazioni e la serenità.

In quel momento, oltre al supporto di un mental coach, la vicinanza di Marco è stata determinante. La campionessa ha spiegato come lui sia riuscito a darle stabilità, aiutandola a ritrovare fiducia e a non perdere di vista il motivo per cui aveva iniziato a gareggiare.

Il loro rapporto è diventato così una parte essenziale del percorso sportivo di Lisa. Marco ha saputo accompagnarla senza invadere il suo spazio professionale, sostenendola nei momenti di difficoltà e celebrando con lei i traguardi più importanti.

La coppia ha anche parlato apertamente del desiderio di sposarsi, un passo che entrambi considerano naturale dopo tanti anni insieme.

La vita privata di Lisa Vittozzi tra amore, sport e rivalità sportive

Oltre alla relazione con Marco, la vita di Lisa Vittozzi è stata spesso al centro dell’attenzione anche per il rapporto non semplice con la collega Dorothea Wierer. Le due biatlete hanno caratteri diversi e idee lontane, e Lisa non ha mai nascosto che tra loro non ci sia un’amicizia.

Nonostante ciò, entrambe hanno sempre mantenuto professionalità e rispetto quando si sono trovate a gareggiare insieme, soprattutto nelle staffette che hanno portato all’Italia medaglie importanti.

Sul piano sportivo, Lisa ha costruito un palmarès impressionante: dodici medaglie mondiali, due ori tra Oberhof 2023 e Nové Mesto 2024, sei argenti e quattro bronzi.

In Coppa del Mondo ha collezionato oltre cinquanta podi e tredici vittorie, conquistando anche la sfera di cristallo nel 2024.

Un percorso che racconta la forza di un’atleta capace di rialzarsi dopo momenti difficili, sostenuta da un compagno che ha scelto di restare al suo fianco lontano dai riflettori.