Chi è Jose Hernandez, il nuovo compagno di Chiara Ferragni: età, carriera e vita privata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nome di Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un motivo diverso dal solito. Dopo mesi segnati da tensioni mediatiche, vicende giudiziarie e una vita privata sotto i riflettori, l’imprenditrice è stata fotografata accanto a Jose Hernandez, manager internazionale di origini colombiane. Le immagini mostrano una passeggiata a Milano con il cane Paloma, un incontro con Marina Di Guardo e un bacio che ha confermato la relazione.

La loro conoscenza risale alle vacanze natalizie in Sudamerica, quando Chiara si trovava a Cartagena insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Da quel momento, la frequentazione è proseguita lontano dai riflettori fino alle prime uscite pubbliche.

Ma chi è davvero Jose Hernandez? Qual è il suo percorso professionale? E come si intreccia la sua vita privata con quella dell’imprenditrice? Scopriamolo insieme.

Origini, età e vita privata: il profilo internazionale di Jose Hernandez

Jose Hernandez arriva da un contesto lontano dal mondo dello spettacolo. Nato e cresciuto in Colombia, ha costruito la sua identità tra studi tecnici, trasferimenti all’estero e una carriera che lo ha portato a vivere stabilmente a Milano. La sua età non è stata dichiarata ufficialmente, ma il percorso accademico iniziato nel 2010 suggerisce che abbia poco più di trent’anni, probabilmente tra i 33 e i 35.

La sua vita privata è sempre rimasta lontana dai riflettori, almeno fino a quando la relazione con Chiara Ferragni non ha attirato l’attenzione del pubblico. Le foto scattate a Milano mostrano una coppia affiatata, immersa in momenti di quotidianità semplice, tra passeggiate e incontri familiari.

Il fatto che Chiara lo abbia presentato alla madre è stato interpretato come un segnale importante, soprattutto dopo un periodo segnato da separazioni, scandali e un forte stress mediatico.

Jose mantiene un profilo social molto discreto, con pochi follower e contenuti che raccontano una vita riservata, fatta di lavoro, viaggi e legami con la sua terra d’origine. Parla fluentemente italiano e inglese, ama la cucina sudamericana e coltiva un legame profondo con le sue radici.

Una carriera costruita tra ingegneria e management: il percorso professionale

La forza del profilo di Jose Hernandez risiede nella sua carriera. Laureato in Ingegneria Gestionale in Colombia, si è trasferito in Italia per completare un master al Politecnico di Milano, una scelta che ha aperto le porte a ruoli di crescente responsabilità nel settore industriale.

Ha lavorato per aziende di primo piano, ricoprendo posizioni manageriali che richiedono competenze tecniche, visione strategica e capacità di gestione internazionale. Oggi occupa un ruolo di alto livello come manager globale, operando in un settore lontano dal mondo dello spettacolo e molto più vicino a dinamiche industriali e commerciali complesse.

Il suo profilo professionale racconta un uomo abituato a muoversi in contesti multinazionali, con una forte padronanza dell’inglese e dell’italiano, e una naturale predisposizione alla leadership.

Accanto alla carriera manageriale, mantiene un legame con le sue radici attraverso progetti legati alla cucina colombiana, collaborando con realtà gastronomiche milanesi. Un dettaglio che aggiunge un lato più personale e creativo alla sua figura.

Come è nata la storia con Chiara Ferragni e perché fa discutere

La relazione tra Chiara Ferragni e Jose Hernandez è diventata pubblica grazie a una serie di scatti che li ritraggono insieme in momenti spontanei: una passeggiata in un parco, il cane Paloma che corre accanto a loro, un incontro con la madre di Chiara e un bacio che ha confermato la relazione.

Il loro legame arriva in un periodo di forte cambiamento per l’imprenditrice, reduce dalla separazione da Fedez, dalla fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera e dall’archiviazione del caso Pandoro. Dopo mesi difficili, Chiara appare serena e pronta a ricostruire la propria vita sentimentale.

La presenza di Jose, uomo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, ha attirato l’attenzione del pubblico proprio per il contrasto con le relazioni precedenti. La sua figura rappresenta una novità: un professionista affermato, con una vita costruita lontano dai riflettori, che sembra aver trovato un equilibrio naturale con l’imprenditrice.

Resta ora da capire come evolverà questa storia e quale ruolo avrà nella nuova fase della vita di Chiara Ferragni, che sta cercando di ricostruire la propria immagine pubblica e privata dopo un periodo complesso.