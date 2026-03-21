Chi è il compagno di Nina Palmieri? Età, lavoro del surfista “Thor” e la storia della figlia Amanda

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La vita privata di Nina Palmieri, una delle inviate più amate delle Iene, è sempre stata avvolta da un velo di discrezione. Dietro la giornalista che affronta inchieste difficili e temi sociali complessi, c’è una donna che ha scelto di proteggere con cura la sua famiglia.

Dal 2016, infatti, Nina è legata a un uomo che lei stessa ha soprannominato “Thor”, un compagno lontano dal mondo dello spettacolo, affascinante e profondamente legato al mare.

La loro storia ha portato alla nascita della figlia Amanda, un evento che ha cambiato la vita della giornalista e che lei ha raccontato solo in parte, con delicatezza e rispetto. Ma chi è davvero Thor? Qual è il suo lavoro? E cosa sappiamo della loro vita insieme? Scopriamolo insieme.

Chi è Thor, il compagno di Nina Palmieri: un surfista riservato e affascinante

Il vero nome di Thor non è mai stato confermato ufficialmente, anche se molti ritengono che si chiami Giovanni. Nina ha sempre preferito proteggerlo, usando sui social nomignoli affettuosi come “GiòGiò” o “JoJo”, senza mai mostrarne il volto in modo diretto.

Questa scelta ha alimentato la curiosità del pubblico, ma ha anche contribuito a costruire un’aura di mistero attorno a un uomo che, per quanto lontano dai riflettori, ha conquistato l’attenzione dei fan della giornalista.

Thor ha poco più di quarant’anni e conduce una vita profondamente legata al mare. È un surfista, appassionato di sport acquatici e di uno stile di vita semplice, fatto di natura, vento e onde.

Il suo aspetto — capelli ricci, barba curata, fisico atletico — ha contribuito al soprannome “Thor”, scelto da Nina con ironia e affetto. È un uomo che ama la libertà, il movimento e la vita all’aria aperta, qualità che hanno affascinato la giornalista fin dal primo incontro.

Secondo alcune ricostruzioni circolate online, potrebbe essere collegato alla gestione della pagina Instagram Formentera Rent Boat, ma si tratta di ipotesi non confermate. Ciò che è certo è che trascorre molto tempo tra Italia e Spagna, soprattutto nelle Baleari, dove il surf è parte integrante della quotidianità.

Il loro incontro è stato un momento decisivo per Nina, che in passato aveva raccontato di aver congelato i propri ovuli per non precludersi la possibilità di diventare madre. L’arrivo di Thor ha cambiato tutto, riportando nella sua vita un desiderio che credeva sopito.

La storia d’amore con Nina Palmieri e la nascita di Amanda: un equilibrio costruito con cura

La relazione tra Nina Palmieri e Thor è iniziata nel 2016 e, fin da subito, si è distinta per la sua autenticità. Nina ha raccontato di aver trovato in lui una persona per bene, solare, divertente e capace di portare leggerezza nella sua vita.

Per una donna abituata a osservare il mondo con occhio critico e a difendersi da delusioni e diffidenze, Thor è stato un incontro inatteso, quasi un regalo.

Nel 2017 è nata la loro figlia Amanda, un evento che Nina ha condiviso con il pubblico solo attraverso un servizio de Le Iene, mostrando un lato più intimo della sua vita.

La bambina, alla nascita, pesava 3 chili e 380 grammi, e la sua venuta al mondo ha rappresentato per la giornalista un momento di rinascita personale.

Nina ha raccontato che la maternità l’ha resa più consapevole, più forte e più capace di vivere il presente senza paura. Nonostante la sua presenza costante in televisione e sui social, Nina continua a proteggere la privacy della sua famiglia. Pubblica foto di viaggi, mare e momenti di vita quotidiana, ma sempre senza esporre troppo Thor o Amanda.

È un equilibrio che ha costruito nel tempo, consapevole che la notorietà può essere un’arma a doppio taglio e che la serenità familiare merita di essere custodita.

Thor, il surfista che ha cambiato la vita di Nina Palmieri

Thor non è solo il compagno di Nina Palmieri, ma anche un uomo che ha portato nella sua vita un nuovo modo di guardare al mondo.

Il surf, per lui, non è solo uno sport: è una filosofia, un modo di affrontare le onde — e le difficoltà — con pazienza, forza e rispetto. È facile immaginare come questo approccio abbia influenzato anche Nina, che negli ultimi anni appare più serena, più centrata e più consapevole delle proprie priorità.

La loro vita si divide tra l’Italia e la Spagna, tra lavoro e mare, tra impegni televisivi e giornate trascorse in spiaggia. È una famiglia che ha scelto la discrezione, ma che trasmette un senso di armonia raro, fatto di complicità, libertà e amore autentico.