Chi è Don Marco Pozza: età, biografia, vita privata e il suo ruolo come parroco del carcere Due Palazzi di Padova

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Il nome di Marco Pozza è diventato familiare non solo ai fedeli, ma anche al grande pubblico televisivo. Sacerdote, scrittore, volto di programmi culturali e religioso, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, Pozza è una figura che unisce mondi apparentemente lontani: la spiritualità, la comunicazione, la fragilità umana e la vita dietro le sbarre.

La sua storia personale e professionale è un intreccio di esperienze che lo hanno portato a diventare una delle voci più originali del panorama religioso italiano, capace di parlare ai detenuti come al pubblico televisivo, con un linguaggio diretto e profondamente umano.

Chi è davvero Marco Pozza? Qual è il suo percorso? E come si intrecciano la sua vita privata, la sua attività pastorale e il suo lavoro mediatico? Scopriamolo insieme.

Biografia di Marco Pozza: età, formazione e un percorso fuori dagli schemi

Nato a Calvene il 21 dicembre 1979, Marco Pozza cresce in Veneto e si avvicina presto alla vocazione sacerdotale. Dopo gli studi teologici, consegue il dottorato in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, con una tesi dedicata a Cittadella, l’opera postuma di Antoine de Saint-Exupéry.

Una scelta che racconta molto del suo modo di guardare il mondo: Pozza è attratto dalle storie dimenticate, dai dettagli che sfuggono ai più, dalle vite che meritano di essere riscoperte.

La sua carriera si sviluppa in modo trasversale. Accanto al ministero sacerdotale, coltiva una forte passione per la scrittura e per la comunicazione.

Negli anni diventa autore e conduttore di programmi televisivi che affrontano temi religiosi con un taglio moderno e accessibile. Tra i più noti:

Padre Nostro (Tv2000, 2017)

Ave Maria (Tv2000, 2018)

Io credo (Tv2000, 2020)

Dei vizi e delle virtù (Discovery Channel, 2021)

Programmi che hanno avuto un tratto distintivo: la partecipazione fissa di Papa Francesco, con cui Pozza instaura un dialogo diretto e spontaneo, diventato poi la base di libri di grande successo pubblicati da Rizzoli e tradotti in tutto il mondo.

Nel 2022 approda anche su Canale 5 con Il Discorso della Montagna, confermando la sua capacità di portare la riflessione spirituale in contesti televisivi mainstream.

Accanto alla TV, Pozza coltiva una passione per lo sport e per il giornalismo, due mondi che spesso cita nei suoi scritti e che considera strumenti per leggere la vita con occhi diversi.

Il carcere Due Palazzi: il luogo che ha cambiato la vita di Marco Pozza

Se c’è un luogo che ha segnato profondamente la storia di Marco Pozza, è il carcere Due Palazzi di Padova, dove è cappellano dal 2011.

Per lui non è solo un ambiente di lavoro, ma un punto di osservazione privilegiato sull’animo umano. Pozza racconta spesso che proprio lì ha imparato la “grammatica della fragilità”, quella che non si studia sui libri ma si vive nei corridoi silenziosi, tra sbarre e porte blindate.

Nel suo libro “Il miele e le cipolle”, pubblicato da Edizioni San Paolo, descrive il carcere come un “deserto” in cui l’uomo si mostra senza maschere.

Per lui, la differenza tra essere prete in parrocchia ed esserlo in carcere è netta: in chiesa il Vangelo si spiega, in carcere lo si vede accadere.

Uno dei momenti più significativi del suo percorso arriva nel 2020, quando, insieme alla comunità del carcere, scrive i testi della Via Crucis celebrata da Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta durante la pandemia.

Un evento che ha portato la voce dei detenuti al centro della scena mondiale, trasformando un luogo di dolore in un luogo di testimonianza.

Pozza non si limita a raccontare il carcere: lo vive ogni giorno, ascolta storie, accompagna chi ha sbagliato e chi cerca una seconda possibilità.

Il suo approccio è diretto, senza retorica, con una sensibilità che lo ha reso un punto di riferimento per chi cerca un modo diverso di parlare di fede e umanità.

Vita privata, curiosità e il rapporto con i media

Nonostante la sua presenza costante in TV e sui social, Marco Pozza mantiene un profilo personale molto riservato. Non è sposato, non ha figli e dedica gran parte della sua vita al ministero sacerdotale e ai progetti culturali che porta avanti con passione.

Il suo stile comunicativo, però, è tutt’altro che distante: Pozza ama raccontare aneddoti, citare sportivi, scrittori, filosofi, e spesso usa metafore prese dalla vita quotidiana per spiegare concetti complessi.

Tra le curiosità più note, c’è la sua passione per lo sport e per le frasi motivazionali.

Il suo modo di comunicare, diretto e contemporaneo, lo ha reso una figura capace di parlare a pubblici molto diversi: dai detenuti ai giovani, dagli spettatori televisivi ai lettori dei suoi libri.