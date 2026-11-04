Chi è Caterina Varzi, la moglie di Tinto Brass: l'amore nato nel 2007 e il rapporto difficile con i figli del regista

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Dopo la morte di Tinto Brass, molti riflettori si sono accesi sulla figura di Caterina Varzi, la donna che ha condiviso con il regista gli ultimi anni della sua vita. Avvocata, psicanalista e collaboratrice del cineasta, è stata al suo fianco nei momenti più difficili, dalla malattia al lungo percorso di recupero seguito all’ictus che colpì l’autore nel 2010.

La loro relazione ha spesso attirato l’attenzione dei media non solo per la differenza d’età, ma anche per alcune tensioni emerse nel tempo con i figli del regista, Beatrice Brass e Bonifacio Brass. Come è nata la storia d’amore tra Caterina Varzi e Tinto Brass? Quale ruolo ha avuto nella vita del regista? E perché negli anni si è parlato di contrasti all’interno della famiglia?

L’incontro nel 2007 e il matrimonio celebrato dieci anni dopo

La storia tra Tinto Brass e Caterina Varzi è iniziata nel 2007 durante un incontro di lavoro.

All’epoca Varzi lavorava come avvocata per una società interessata a realizzare un documentario sulla vita del regista. Quello che doveva essere un semplice rapporto professionale si trasformò ben presto in un legame sentimentale destinato a durare nel tempo.

Dopo anni di relazione, la coppia ha deciso di sposarsi nel 2017. Nel frattempo Caterina Varzi è diventata una presenza costante nella vita del regista, affiancandolo anche sul piano professionale e creativo. Nel 2009 ha inoltre recitato nel film Hotel Courbet, diretto proprio da Brass.

Caterina Varzi accanto a Tinto Brass durante la malattia

Uno dei momenti più difficili per la coppia è arrivato nel 2010, quando il regista è stato colpito da un ictus.

Da quel momento Caterina Varzi ha assunto un ruolo centrale nella sua quotidianità, seguendolo durante la riabilitazione e aiutandolo nel recupero della memoria. Insieme hanno lavorato anche alla pubblicazione del memoir Una passione libera, nel quale il regista ha ripercorso la propria vita privata e professionale.

Negli ultimi anni Varzi è diventata anche la principale interlocutrice pubblica sulle condizioni di salute del marito. In diverse interviste ha raccontato le difficoltà affrontate dal regista e le preoccupazioni legate al suo stato fisico sempre più fragile.

Le tensioni con i figli Beatrice e Bonifacio

Accanto alla lunga storia d’amore con Tinto Brass, negli anni si è parlato anche dei rapporti non sempre semplici tra Caterina Varzi e i figli del regista, Beatrice Brass e Bonifacio Brass.

Secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, le tensioni avrebbero riguardato questioni familiari e patrimoniali legate alla gestione del patrimonio del regista e alla sua assistenza negli ultimi anni di vita.

Nonostante le incomprensioni riportate dalla stampa, il legame tra Caterina Varzi e Tinto Brass è rimasto saldo fino alla fine. La donna è stata infatti una delle persone che più gli sono rimaste accanto nell’ultima parte della sua vita, condividendo con lui quasi vent’anni di relazione e nove anni di matrimonio.

Con la scomparsa del regista si chiude così una delle storie d’amore più discusse del mondo del cinema italiano, un rapporto che ha attraversato momenti felici, difficoltà personali e inevitabili tensioni familiari, senza mai interrompersi.