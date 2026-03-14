Chi è Carlo Amleto, fidanzato di Giulia Vecchio: età, carriera e la storia d’amore con il comico siciliano

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La vita sentimentale di Giulia Vecchio, attrice pugliese classe 1992, è diventata negli ultimi anni un tema molto seguito dal pubblico. Dopo aver iniziato come modella e aver raggiunto la finale di Miss Italia, Giulia ha scelto di dedicarsi completamente alla recitazione, costruendo un percorso solido tra teatro, televisione e set cinematografici.

Accanto a lei, da qualche tempo, c’è Carlo Amleto, artista poliedrico che unisce comicità, musica e teatro in un’unica cifra stilistica. La loro relazione è nata quasi per caso, ma si è trasformata in un legame stabile, costruito tra palchi condivisi, progetti creativi e una sintonia che cresce di anno in anno.

Chi è davvero Carlo Amleto? Qual è il suo percorso professionale? E come si è sviluppata la storia d’amore con Giulia Vecchio? Scopriamolo insieme.

Carlo Amleto: età, origini e un talento che unisce comicità e musica

Carlo Amleto, 31 anni, è originario di Caltanissetta e rappresenta una delle figure più interessanti della nuova comicità italiana. La sua carriera nasce da un percorso insolito, fatto di studio, disciplina e una forte passione per l’arte in tutte le sue forme.

Da bambino sognava di fare teatro, ma nella sua città non esistevano scuole dedicate. Così inizia a studiare pianoforte, coltivando una sensibilità musicale che diventerà fondamentale nel suo stile comico.

Quando si trasferisce a Milano, entra all’Accademia Paolo Grassi, dove approfondisce recitazione, movimento scenico e scrittura teatrale. È qui che le sue due passioni – musica e comicità – iniziano a fondersi in un linguaggio personale, fatto di ritmo, improvvisazione e ironia intelligente.

Il grande salto arriva nel 2022, quando viene chiamato a esibirsi a Zelig. Il suo format Tg Zero, una parodia cantata del telegiornale in cui un finto anchorman inizia a rappare notizie surreali, conquista subito il pubblico. Quasi in contemporanea, Stefano De Martino lo nota sui social e lo invita a partecipare a Bar Stella su Rai 2.

In pochi mesi, Carlo si ritrova su due canali diversi, in due programmi di punta, diventando uno dei volti più richiesti della nuova comicità televisiva. Il suo percorso non è frutto del caso. Carlo ha raccontato di essersi dato un limite: raggiungere risultati importanti entro i 30 anni. E così è stato.

La sua carriera è cresciuta grazie a costanza, studio e una creatività che gli permette di muoversi con naturalezza tra sketch, musica dal vivo e improvvisazione.

La storia d’amore tra Giulia Vecchio e Carlo Amleto: un legame nato dal lavoro

Giulia Vecchio e Carlo Amleto si conoscono nel collettivo comico Contenuti Zero, nato nel 2017. All’inizio sono semplicemente colleghi: condividono palchi, prove, idee, ma non si frequentano al di fuori del lavoro.

La svolta arriva durante la pandemia. Con i teatri chiusi e gli spettacoli annullati, i due si ritrovano a cercare nuove strade per continuare a lavorare. Qualcuno suggerisce loro di esibirsi ai matrimoni, dove – pur con restrizioni – era ancora possibile organizzare piccoli eventi. È in quel contesto che nasce la loro sintonia.

Tra una canzone al pianoforte e uno sketch improvvisato, Giulia e Carlo scoprono un’intesa naturale, fatta di ironia, ascolto e complicità. La relazione cresce lentamente, senza clamore, fino a diventare un punto fermo nella vita di entrambi.

Giulia ha raccontato che Carlo è stato fondamentale anche per la sua crescita professionale.

Quando lei era indecisa se accettare alcune proposte televisive, è stato proprio lui a incoraggiarla, spingendola a credere nelle sue capacità. Lo descrive come un uomo positivo, capace di sostenerla senza mai farla sentire schiacciata dalla sua personalità artistica.

La loro storia è fatta di equilibrio: condividono il lavoro, ma non sempre la quotidianità, perché Carlo viaggia spesso per spettacoli e progetti all’estero.

Nonostante questo, il legame resta solido, alimentato da una visione comune dell’arte e della vita.

Carlo Amleto e Giulia Vecchio oggi: progetti, riconoscimenti e una relazione che cresce

Oggi Carlo Amleto è considerato uno dei talenti più versatili della scena comica italiana. Continua a portare in giro i suoi spettacoli, alternando musica, teatro e satira, e resta uno dei volti più apprezzati di Bar Stella.

La relazione con Giulia Vecchio procede con naturalezza, senza eccessi mediatici, ma con una presenza costante nei momenti importanti. La coppia rappresenta un esempio raro di come due artisti possano sostenersi a vicenda, senza competizione, ma con un entusiasmo condiviso che si riflette anche nei loro progetti professionali.